Toledo dedica una calle a Antón, Fiz, Rey y Juzdado, los 'Reyes del Maratón'. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha rendido homenaje este viernes a cuatro leyendas del atletismo español, Abel Antón, Martín Fiz, Julio Rey y Alberto Juzdado, con la impresión de sus manos y firmas en placas de barro que quedarán expuestas de forma permanente en la calle que a partir de ahora llevará el nombre de Calle los Reyes del Maratón, en la Escuela Central de Educación Física.

Durante el acto, que se celebra a punto de terminar el año en el que Toledo es Ciudad Europea del Deporte, los cuatro atletas han trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento de Toledo y a toda la ciudad, destacando la importancia que tienen este tipo de homenajes, que ponen en valor el deporte y a los deportistas.

En este sentido, y según informa el Consistorio, Julio Rey ha recordado sus inicios en la pista de atletismo de la Escuela Central de Educación Física de Toledo siendo solo un niño y las muchas horas que entrenó en estas instalaciones, reconociendo la emoción de un día en el que, aunque se dice que "uno no es profeta en su tierra, hoy sí lo he sido".

Por su parte, Abel Antón ha puesto en valor la tradición maratoniana de Toledo y ha recordado sus primeras competiciones en esta pista, donde disputó varios campeonatos y logró títulos en 5.000 y 1.500 metros. "Nunca imaginé que tantos años después estaría aquí recibiendo este homenaje", ha afirmado.

Igualmente, Martín Fiz ha calificado el acto como un reconocimiento "único", distinto a todos los que había recibido. Un acto cercano donde "estamos con la gente con la que más nos gusta estar, la gente del maratón", una disciplina "dura y difícil" que enseña mucho a todos los que la practican.

Por último, Alberto Juzdado ha agradecido este acto "muy emotivo" y la acogida del público y de la ciudad. "Me llevo solo cosas bonitas de Toledo", ha declarado, confiando en que la futura Maratón de Toledo sea "un espectáculo a la altura de una ciudad espectacular" y reafirmando su convicción de que el atletismo es "una gran familia" y que "el mundo del deporte debe permanecer unido".

La IMPORTANCIA DE ESTOS ATLETAS PARA VARIAS GENERACIONES

El alcalde, Carlos Velázquez, ha destacado la importancia de este reconocimiento y el significado que estos atletas han tenido para varias generaciones, por lo que toda la ciudad quería "dar las gracias a estos campeones por el ejemplo que suponen para todos, especialmente para quienes empiezan".

De igual modo, ha subrayado también el simbolismo del espacio elegido, un recorrido por el que "todos hemos pasado alguna vez haciendo deporte o pensando en hacer deporte".

Velázquez ha recordado que los éxitos de los homenajeados "no fueron individuales, sino colectivos, de todo un país", y se ha referido a la estrecha relación de la ciudad con el atletismo, que se va a ver reforzada con la puesta en marcha de la primera Maratón de Toledo, que se celebrará el 15 de diciembre de 2026, un proyecto que supone "un antes y un después para el atletismo y para el deporte de la ciudad".

Por su parte, el concejal de Deportes, Rubén Lozano, ha resaltado la relevancia de reconocer a quienes han marcado la historia del deporte en España y que "han hecho vibrar con sus éxitos fruto del esfuerzo y del trabajo".

Además, ha remarcado la importancia de que este homenaje tenga lugar en el año en que Toledo es Ciudad Europea del Deporte y en un entorno cargado de memoria para los deportistas.