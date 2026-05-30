Toledo se vuelva con el Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario que recibe el Lirio del Plata de León XIV

Actos conmemorativos del Centenario de la Coronación canónica de la Imagen de la Virgen del Sagrario. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Catedral Primada y la plaza de Zocodover de Toledo han acogido los actos conmemorativos del Centenario de la Coronación canónica de la Imagen de la Virgen del Sagrario, que han reunido a miles de fieles en una celebración festiva para la ciudad de Toledo y para toda la Archidiócesis primada, en el contexto, además, del VIII Centenario de la primera piedra de la actual catedral gótica.

Según informa el arzobispado, los actos de la jornada han comenzado en el templo primado con la misa solemne que ha presidido el Enviado extraordinario del papa León XIV, nombrado el pasado 11 de abril: el arzobispo toledano Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunal de la Rota Romana, a quien el Santo Padre ha confiado "el encargo de que, durante la solemne procesión [...] hagas presente Nuestra voz, a fin de que todos reciban un renovado impulso para acrecentar y cultivar rectamente la fe".

En la carta que León XIV dirigía a Arellano para confiarle esta misión, re-conocía, además, que en la "Iglesia Catedral de Toledo, primada de toda España [...], desde sus mismos orígenes y, de manera singular, desde el impulso dado por san Ildefonso, obispode Toledo y heredero de la protección de Santa María, se tributa singular veneración a la celestial Patrona, la Virgen llamada del Sagrario, cuya venerada imagen sedente fue coronada con corona de oro hace ya cien años".

EL AFECTO "ENTRAÑABLE" DEL SANTO PADRE

En la santa misa, el enviado extraordinario del Papa ha comenzado su homilía afirmando traer consigo "el afecto entrañable del Santo Padre, que abraza a cada uno de vosotros con la misma ternura con la que Cristo mira a su Iglesia, uniendo su corazón a esta Iglesia diocesana en este mediodía eterno.

"El Papa León XIV mira hoy con particular afecto a esta ciudad incomparable de Toledo, memoria luminosa en su historia de fe, custodia secular de la tradición cristiana de España y tierra fecundada por la santidad de pastores, mártires, contemplativos y pueblo fiel".

"No celebramos simplemente un aniversario histórico, no hemos venido a contemplar una memoria dormida entre las sombras del tiempo, sino a avivar un fuego que sigue ardiendo en el corazón de nuestra Iglesia y a renovar un pacto de amor con nuestra Madre, porque la coronación de María no es solo un eco del pasado, sino parte del presente vivo de la fe de vuestra Iglesia diocesana".

"Al coronarla litúrgicamente hace un siglo, la Iglesia en Toledo no hizo más que devolver a la Virgen el gesto que Ella tuvo con san Ildefonso. Coronarla fue vestirla con el oro de nuestra devoción y filial afecto", ha dicho.

EL OCTAVO CENTENARIO

Seguidamente se ha referido al octavo centenario de la Catedral. "La celebración de esta efeméride nos sitúa ante una verdad esencial: la fe cristiana no existe fuera del tiempo o en los márgenes de la historia, sino que crece en su interior, en lugares concretos, y a través de comunidades vivas", ha dicho.

"En sus ocho siglos de historia esta catedral siempre ha custodiado la memoria de una fe que no ha evitado las preguntas de cada época, sino que ha buscado habitarlas, aceptando la fatiga del discernimiento y de la conversión. Una larga historia con una mirada que se abre al futuro, que no invita a la nostalgia, sino a la esperanza".

En su homilía, don Alejandro Arellano se ha referido también a la vinculación entre María y la Eucaristía. Entre ellas, ha dicho, "se entreteje la espiritualidad de esta gloriosa Iglesia de Toledo: una fe que contempla el Misterio, adora en silencio y permanece en Dios; un pueblo que, bajo la mirada de su Madre, descubre en el Pan consagrado la presencia viva de Dios".

"La Virgen del Sagrario sigue conduciendo a los fieles hacia el altar, hacia el silencio de la adoración y hacia el misterio de un Dios que quiso quedarse para siempre entre los hombres, porque mientras existan almas que recen bajo las eternas bóvedas de esta Catedral Primada, la fe seguirá latiendo en las generaciones venideras, sosteniendo el alma de nuestra tierra y la esperanza de nuestra Iglesia; y Toledo seguirá proclamando, con humilde grandeza, que Cristo vive en medio de su pueblo, real y sustancialmente presente en el augusto misterio de la Eucaristía, sacramento donde el tiempo se abre a la eternidad y el cielo desciende silenciosamente sobre el altar".

"Aquí --ha añadido-- encontramos una llamada providencial para nuestro tiempo que vive una crisis de adoración, un tiempo de oscuridad espiritual. Muchos hombres han perdido el sentido de Dios; las sociedades modernas poseen tecnologías admirables, pero almas heridas; hemos aprendido a comunicarnos en la inmediatez del instante, pero olvidamos cómo hablar con Dios; hemos conquistado distancias exteriores mientras se agrandan los desiertos interiores".

Pero, en medio "de crisis del alma contemporánea", ha asegurado que María "acompaña y anima la humanidad que sufre". "Ella hace descender la esperanza sobre nuestros miedos, sobre la incertidumbre de nuestro tiempo, sobre los sufrimientos que atravesamos, y nos asegura que el mal no prevalecerá, porque Dios mantiene siempre sus promesas y su misericordia es más fuerte que el mal".

PROCESIÓN MULTITUDINARIA Y ENTREGA DEL LIRIO DE PLATA

Finalizada la santa misa ha dado comienzo la procesión con la Imagen de la Virgen del Sagrario, coronada con la misma corona de su Coronación canónica hace cien años y vestida con un manto bordado del siglo XVII que ha sido restaurado para esta ocasión, ya que el que vistió en el año 1926, conocido como el manto de las perlas, como es sabido, fue expoliado de la Catedral durante la Guerra civil, perdiéndose su rastro.

La procesión, en la que han participado numerosos representantes de las Hermandades y Cofradías de la ciudad de Toledo y de la Archidiócesis, ha discurrido hasta la plaza de Zocodover por el mismo itinerario que siguió hace un siglo: la calle Cardenal Cisneros, la plaza del Ayuntamiento, el Arco de Palacio y las calles Hombre de Palo y Comercio, hasta la plaza de Zocodover, donde se ha celebrado un acto de acción de gracias por el Centenario y de Consagración a la Virgen María, en el cual el Enviado del Papa a hecho entrega a la Virgen de la distinción pontificia del Lirio del Plata otorgada por el Santo Padre.

EL ALCALDE PIDE "ACIERTO" A LA VIRGEN

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha ensalzado la imagen de la Virgen del Sagrario que, tras más de 20 años ha vuelto a salir en procesión por las calles del Casco Histórico de la ciudad.

"Se trata de un día muy especial para Toledo y para la base de fe que tiene la ciudad ya que además de que se cumplen 800 años del comienzo de la construcción de nuestra Catedral Primada, también celebramos cien años de la Coronación Canónica de nuestra Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad junto a Santa Leocadia", ha destacado.

Según informa el Consistorio, el alcalde ha pedido a la Virgen "mucha salud a todos los toledanos" y "acierto al gobierno en todo lo que planteamos para mejorar el día a día de todos los vecinos".