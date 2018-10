Tolón saldrá a ganar "por mayoría" en 2019

Actualizado 13/02/2018 12:46:29 CET

TOLEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Toledo, la socialista Milagros Tolón, ha asegurado que su partido saldrá "a ganar por mayoría" en los próximos comicios municipales en 2019 y ha señalado que no le preocupa "en absoluto" cómo confluirán las fuerzas de 'izquierda' en la ciudad de cara a esta cita electoral.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa tras la reunión de del Acuerdo por el Desarrollo Económico y el Empleo de la ciudad, la primer edil ha reaccionado de este modo tras la encuesta publicada este lunes por el diario ABC que situaba a Toledo como una de las capitales en las que permanecería gobernando los socialistas.

No obstante, Tolón ha dicho estar centrada en su "trabajo diario" por la ciudad, aunque ha reconocido que le "alegra el día" y le "satisface" cuando se hacen públicos estos buenos resultados. "No me distrae de mi objetivo que es trabajar día a día. Toledo hoy, mañana y pasado, dentro de un año ya veremos ojalá sea así", ha afirmado.

Respecto al auge de Ciudadanos y a la forma en la que podrían agruparse las fuerzas de 'izquierda' en la ciudad, la alcaldesa ha dejado claro que en su partido solo piensan en ellos mismos y no en las demás fuerzas políticas, incidiendo en que aún queda tiempo para pensar en posibles alianzas entre estas últimas. "Mi pacto es con los toledanos, nosotros ahora mismo no nos planteamos el día electoral, cuando lleguen las elecciones ya veremos", ha insistido.

VISITA DE PEDRO SÁNCHEZ

Respecto a la visita del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a Toledo este miércoles, 14 de febrero, Tolón ha mencionado que este lunes tuvo ocasión de hablar con él en la Ejecutiva Federal.

De este contacto, Tolón ha señalado que "hablaron de cosas de partido" y el propio Sánchez le consultó por los temas que quería que abordaran en la asamblea abierta sobre pensiones que tendrá lugar este miércoles en el Centro Cultural San Marcos de la capital.