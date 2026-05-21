Tolón, tras la sentencia del Supremo, asegura que el trasvase es "algo ya anacrónico"

La ministra de Educación, Milagros Tolón. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha señalado este jueves, a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo que ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, que su postura siempre ha sido clara y es que el trasvase le parece "algo ya anacrónico".

A preguntas de los medios, tras asistir al I Encuentro de Oratoria 'Conecta en Red' en Toledo, Tolón ha indicado que las políticas del Gobierno de España "lo que hacen es favorecer la solidaridad entre regiones pero también tener en cuenta algo tan importante" como el agua para Castilla-La Mancha, que también "es necesaria en nuestro territorio".

"La política hidrológica del Gobierno de España ha cambiado con el Gobierno del presidente Sánchez y esto avala sobre todo los objetivos nuestros que son más solidaridad, más agua para todos y para todas", ha indicado Tolón, que ha dicho desconocer cuándo se verá ese cambio tras la sentencia del Supremo.