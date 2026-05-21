Tolón ve una "magnífica noticia" la decisión del AVE y que administraciones lleguen a acuerdos beneficiosos para Toledo

La ministra de Educación, Milagros Tolón, y el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha valorado este jueves como "una magnífica noticia" el anuncio realizado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre el desbloqueo del desarrollo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura y la decisión de replantear el paso ferroviario por Toledo mediante un nuevo estudio informativo.

Tolón ha incidido en que "la realidad del AVE" es una realidad "desde hace muchos años", desde que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha puesto en el mapa del AVE también a la ciudad de Toledo".

Tras asistir al I Encuentro de Oratoria 'Conecta en Red' en la capital regional y preguntada por esta decisión, Tolón ha recordado que antes el AVE "no iba a parar en Toledo" y que la línea Madrid-Lisboa transcurría "otro sitio", luego esta "es una buena noticia para los toledanos, para las toledanas, por lo que supone la parada del AVE".

En este contexto, ha dicho que le "alegra que las administraciones, en este caso la Junta de Comunidades, con el Ministerio y también por supuesto con el Ayuntamiento, lleguen a esos acuerdos que van a ser tan beneficiosos para nuestra ciudad".