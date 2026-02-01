Un total de 330 trabajos compiten en la XIV edición del Concurso de Dibujo Escolar del Servicio de Emergencias 112 C-LM

Archivo - Dibujo del concurso del 112 - JCCM - Archivo

TOLEDO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 330 trabajos concurren este año al XIV Concurso de Dibujo Escolar organizado por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Este concurso escolar, que fue convocado el pasado mes de noviembre, está dirigido a todos los alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º) de la comunidad autónoma. En estos trabajos se debe contestar a la pregunta '¿Qué es para ti el 112?', junto con un lema que acompañe al dibujo presentado.

En esta edición los trabajos recibidos en el 112 de Castilla-La Mancha provienen de un total de 22 colegios públicos pertenecientes a 21 localidades de las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, siendo Albacete la única que no ha participado en el concurso de este año, ha informado la Junta en un comunicado.

En esta edición, la provincia que ha presentado un mayor número de dibujos ha sido Ciudad Real, desde donde se han recibido en el Servicio de Emergencias un total de 161 trabajos, procedentes de ocho colegios de siete localidades: Miguelturra, Hinojosas de Calatrava, Puertollano, Pedro Muñoz, Villarrubia de los Ojos, Campo de Criptana y Tomelloso.

La segunda provincia con mayor participación ha sido Toledo, con 95 trabajos llegados de cinco localidades. Tras la provincia toledana se ha situado Cuenca, con 56 dibujos, procedentes de seis municipios distintos, incluida la capital. Por su parte, la provincia de Guadalajara ha participado con 18 trabajos.

Una vez finalizado el plazo de presentación de los trabajos, el jurado del concurso se reunirá la próxima semana, en la sede del Servicio de Emergencias 112, para determinar el ganador o ganadora del certamen.

Así, el autor o autora del trabajo ganador recibirá un diploma acreditativo y un chaleco personalizado del Servicio de Emergencias.

El objetivo de este concurso que organiza cada año el Servicio 112 es dar a conocer entre la población escolar la existencia y la funcionalidad del teléfono de emergencias, haciéndolo coincidir con la conmemoración, el 11 de febrero, del Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias 112.