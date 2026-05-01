Un total de 47 centros educativos de C-LM forman parte de la red de centros mentores y mentorizados de Aulas del Futuro - JCCM

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha amplía su modelo de Aula del Futuro con una red de centros mentores y mentorizados. La iniciativa cuenta con 47 centros participantes: 37 centros mentorizados y 10 centros mentores, que compartirán su experiencia para apoyar procesos de mejora vinculados a la organización, los espacios, las actividades y la evaluación.

Esta formación forma parte del desarrollo del Aula del Futuro de Castilla-La Mancha, un modelo que organiza la transformación educativa desde los propios centros y que combina espacios, metodologías, actividades y evaluación, ha informado la Junta en nota de prensa.

El proyecto Aulas del Futuro comenzó en el curso 2022/2023 con la participación de 15 centros. Al finalizar el curso 2025/2026, Castilla-La Mancha contará con 152 centros con Aula del Futuro, lo que refleja la extensión progresiva del modelo en la red educativa de la Comunidad.

El nuevo proyecto de mentoría entre centros se suma al proyecto de mentoría dirigido a equipos directivos, reforzando una línea de trabajo basada en el acompañamiento, la colaboración entre iguales y la transferencia de experiencias entre centros educativos.

El programa se apoya en una red de centros mentores que han identificado previamente sus fortalezas y que actúan como referencia para otros centros. Este enfoque permite que el conocimiento generado en los centros se transfiera a otros equipos docentes mediante acompañamiento, intercambio de experiencias y trabajo colaborativo.