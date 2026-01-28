Un total de 58 rutas escolares y 1.100 alumnos afectados por la nieve en Castilla-La Mancha

Archivo - Carretera con nieve. Autovía nevada. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 58 rutas escolares --41 en Guadalajara, tres en Albacete y 14 en Cuenca-- con 1.100 alumnos han resultado afectadas este miércoles por el temporal de nieve, lluvia y viento en Castilla-La Mancha.

Así lo ha indicado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante el acto de presentación del Plan Complementario de la Biotecnología Aplicada a la Salud de Castilla-La Mancha, donde ha señalado, a preguntas de los medios, que la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha afectado de forma "muy desigual" en la región.

En concreto, la nieve ha tenido "mucha afectación" en las provincias de Cuenca y Guadalajara y "algo" en Albacete; en la de Ciudad Real ha sido el viento el protagonista, y en la provincia de Toledo, la lluvia.

En la provincia de Guadalajara la nieve ha afectado a 41 rutas de transporte, con unos 860 alumnos; en Cuenca han sido 14 las rutas afectadas --cuatro de ellas por la imposibilidad de hacerlas en sus totalidad y la mayor parte con cancelación total--, y en la provincia de Albacete han sido tres las rutas afectadas especialmente por nieve.

El viento, en la provincia de Ciudad Real, ha causado el desprendimiento de un árbol afectando a una parte del patio del colegio de Cinco Casas, sin causar ningún tipo de daño personal, aunque "por seguridad" se ha evacuado al centro.

La incidencia más destacable en Toledo es la crecida de un arroyo en Numancia de la Sagra que, de seguir así, podría dejar "incomunicado" al centro educativo, por lo que se está "monitorizando" la situación, ha indicado Pastor, que ha apuntado que el alumnado está "bien" y está "dentro de la clase" y "no corre ningún tipo de peligro".

La Consejería, en este caso, está en coordinación tanto con Protección Civil como con Policía Local "y en constante comunicación con el centro educativo" para ver la evolución y tomar las decisiones pertinentes.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha puntualizado que estas son las incidencias que tiene hasta el momento, pero ha recordado que aún quedan pendientes las expediciones escolares de vuelta, remarcando, no obstante, que en determinadas zonas "ya está parando de nevar" y que en el transcurso de las siguientes horas se espera que mejore el estado de las carreteras.