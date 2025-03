Los trabajadores de la empresa Daher se concentran en la fábrica de Airbus en Albacete en contra del ERE

ALBACETE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de trabajadores se han concentrado este miércoles enfrente de la fábrica de Airbus de Albacete para protestar contra el ERE que ha planteado su empresa contratista Daher y que supondría el despido de 45 empleados.

El secretario general de Industria de Comisiones Obreras, Marcelino Zornora, ha explicado a los medios de comunicación que el ERE ha surgido en base a los problemas surgidos por la obra del hub de la empresa cuyo edificio fue inaugurado el pasado verano en el parque aeronáutico y espacial de Albacete con deficiencias aparentes que, según la empresa, impiden la puesta en marcha de la actividad planeada. Ante esto, la empresa danesa Daher, ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) que los sindicatos consideran abusivo.

"Los procesos de contratación de la empresa no pueden llevar aparejados la evasión de responsabilidades hacia los trabajadores y por eso nos hemos concentrado hoy", ha detallado Zornora, quien ha desarrollado que llevan "45 días negociando con la empresa" sin haber logrado hasta el momento reducir el número de trabajadores afectados o mejorar las condiciones de salida.

"Cuando dos elefantes se pelean en la sabana quien pierde es la hierba", ha dicho en referencia a la situación de los empleados afectados por la disputa actual entre la empresa constructora y la empresa que gestiona el hub. "No entendemos muy bien por qué no se ha llegado a trabajar ahí si hubo hasta una inauguración oficial", ha criticado Zornora.

"Queremos que tanto Daher como Airbus den una solución y que todos los empleados puedan seguir trabajando hasta que se abra la nave. Por supuesto que Airbus está en su derecho de reclamar las mejoras del edificio que considere necesarias, pero no debe sobrecargar sobre los trabajadores de Daher su situación empresarial", ha reclamado.

En la actualidad, los trabajadores que se contrataron y formaron para desempeñar tareas en el hub están repartidos entre los centros de la empresa de Chinchilla, Almansa y Albacete, según ha explicado Zornora.

El delegado de personal de Comisiones Obreras de la empresa, Antonio Rumbo, ha incidido en que esta situación afecta a más de 200 personas al contar con las familias de los afectados.

"Estos trabajadores invirtieron su tiempo en cursos de formación específicos y ahora se les ha informado de que el proyecto no va a ir hacia adelante. Hubo gente que dejó su puesto de trabajo por esta oportunidad y ahora resulta que la empresa que les prometió el trabajo no quiere asumir responsabilidades", ha criticado Rumbo. "De momento no hay fecha de apertura ni nada que se le parezca, lo que nos causa mucha inseguridad", ha argumentado el delegado de personal.

Las negociaciones entre sindicatos y la empresa continúan, con fecha final de las reuniones estipulada para el 19 de marzo. Rumbo ha confiado en que el siguiente encuentro con el comité de empresa, que tendrá lugar este jueves, sea "más positivo". Hasta entonces, los sindicatos han vuelto a convocar otra concentración para este miércoles por la tarde.