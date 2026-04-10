El transporte urbano por autobús aumenta un 1,3% en febrero en Castilla-La Mancha, por encima de la media nacional

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TOLEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 1,3% en febrero en Castilla-La Mancha respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 2.016.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,9% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Extremadura (+8,9%) País Vasco (+7,9%) y Castilla y León (+7,5%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, Murcia y Madrid con retrocesos de un 3,9%, 3,6% y un 1,4%, respectivamente.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.