El transporte urbano por autobús aumenta un 1,4% en agosto en Castilla-La Mancha

TOLEDO, 10 Oct.

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 1,4% en agosto en Castilla-La Mancha respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 1.389.000 pasajeros, frente a un aumento del 4,5% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Madrid (+11,8%), Extremadura (+10,7%) y País Vasco (+6,9%) a la cabeza, excepto en Cataluña en donde cayó un 0,5%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

