Trasladan al hospital a una mujer tras ser atropellada por un turismo en la calle Ancha de Puertollano

Archivo - Hospital Santa Bárbara De Puertollano - EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo

CIUDAD REAL 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 77 años ha sido trasladada al hospital en la tarde de este jueves tras ser atropellada por un turismo en la calle Ancha de Puertollano (Ciudad Real).

Según ha informado a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 18.27 horas y la mujer ha sido atendida por una ambulancia en el mismo lugar de los hechos.

Posteriormente, ha sido trasladada por la UVI móvil al hospital Santa Bárbara, aunque no hay constancia de la gravedad de sus heridas.

Al lugar del suceso se han trasladado efectivos de Policía Local y personal sanitario.