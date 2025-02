La UCLM coordina una investigación sobre la viabilidad técnica de los combustibles sostenibles en aviación

TOLEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo investigador del proyecto coordinado 'SAF Eagle' financiado por la Agencia Estatal de Investigación en la Convocatoria 2023-Proyectos de Generación de Conocimiento, ha mantenido su reunión de lanzamiento en el Instituto de Investigación Aplicada a la Industria Aeronáutica (Inaia) del Campus de Toledo la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

El proyecto, cuyo nombre complento es 'SAF Eagle - Technological and environmental viability of new and Sustainable Aviation Fuels. Effects on performance, some mAterials and Ground-Level pollutant Emissions', está enfocado hacia la evaluación de la viabilidad técnica del uso de combustibles de aviación sostenibles en diferentes configuraciones de motores (microrreactores y turborreactor) y de aeronave en pista bajo diferentes modos de operación, según ha informado la Universidad por nota de prensa.

Para lograr el objetivo planteado, el proyecto contará con la activa colaboración material y técnica del Repsol Technology Lab, del mando logístico del Ejército del Aire y del Espacio de España y de la Maestranza de Albacete.

En la reunión de lanzamiento, se han tratado, entre otros temas, las pautas de coordinación, las vías que se emplearán para la divulgación de los resultados y la visita al laboratorio de sistemas propulsivos del Inaia, una de las instalaciones experimentales fundamentales para la evaluación de los combustibles sostenibles de aviación objeto de estudio.

En una próxima reunión se visitará el banco de ensayos de motores y el avión que se utilizará, ubicados en la Maestranza de Albacete. Estas instalaciones han acogido ensayos previos en los que ha participado gran parte del equipo vinculado al proyecto.

'SAF Eagle' está constituido por tres subproyectos: 'SP1 Hydro-SAF Performance and compatibility of elastomeric materials in jet engines using different blends of HYDROtreated Sustainable Aviation Fuels'; 'SP2 SAF-Falcon New and Sustainable Aviation Fuels: Production, Fuel chAracterization and modeLing of its performance and standardized emissions' y 'SP3 Method-Eagle Advanced comprehensive METHODology to characterize Emissions produced by Aircraft engine at Ground LEvel'.

La UCLM, a través del catedrático Octavio Armas Vergel y la profesora titular María Reyes García Contreras, lidera el SP1 y coordina el proyecto. También participan, en el SP2, investigadores de las universidades de Jaén (UJA) y Málaga (UMA), liderados por el catedrático Fernando Cruz Peragón y la profesora titular Eloísa Torres Jiménez, y, en el SP3, investigadores del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) bajo el liderazgo del científico titular de OPI Manuel Pujadas Cordero.