La UCLM inicia este domingo en el campus de Ciudad Real sus jornadas de puertas abiertas a estudiantes preuniversitarios

Jornadas puertas abiertas UCLM

CIUDAD REAL 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, 1 de marzo, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) iniciará en el campus de Ciudad Real sus tradicionales jornadas de puertas abiertas a preuniversitarios y familias con el objetivo de mostrar su oferta académica y de servicios, programas de movilidad internacional, cultura, deporte, becas, propuestas de alojamiento y otros asuntos de interés para quienes se disponen a realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) el próximo mes de junio.

Las jornadas, organizadas por el Vicerrectorado de Proyección Universitaria, se repetirán durante los próximos tres domingos siguientes del mes de marzo en el resto de campus y en la sede de Talavera de la Reina, informa la institución académica.

Así, en esta última y en Cuenca será el 8 de marzo, mientras que en el Campus de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo y en Albacete se celebrarán los días 15 y 22, respectivamente.

El rector de la UCLM, Julián Garde, acompañado por las vicerrectoras de Proyección Universitaria y de Estudiantes y Empleabilidad, Rebeca Rubio y Amaya Romero, respectivamente, será el encargado de dar la bienvenida a estudiantes y familiares durante su visita al Campus de Ciudad Real.

En los cuatro días de jornadas de puertas abiertas la actividad seguirá la misma estructura. El comienzo está marcado para las 10.00 horas con la llegada de asistentes y entrega de documentación. A continuación (10.15 horas), habrá una charla informativa general y, a partir de las 10.45 horas, alumnado y familiares podrán visitar la zona central de estands que se instalará al efecto y en la que cada facultad, escuela, servicios generales y el Área de Gestión Académica ofrecerán información. Por último, a las 12.00 horas el alumnado preuniversitario y sus familias realizarán una visita guiada al centro académico que previamente hayan elegido.

La Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén tendrá estand en el Campus de Ciudad Real. Gabinete de Comunicación UCLM.