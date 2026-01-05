La Unidad de Columna del Hospital de Toledo hace la primera cirugía mínimamente invasiva de escoliosis idiopática - JCCM

TOLEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Columna del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha realizado por primera vez en la región una intervención mínimamente invasiva para corregir una escoliosis idiopática en una adolescente de 15 años mediante un implante de fijación interna dinámica que corrige la deformidad manteniendo la movilidad de la columna.

El doctor Nahuel Barquero González, especialista de la Unidad de Columna, explica que "este sistema dinámico se coloca en la concavidad de la curva escoliótica y está indicado únicamente en casos seleccionados, ofreciendo una corrección eficaz sin necesidad de una fusión vertebral extensa, ha informado la Junta en nota de prensa.

Con este procedimiento se reduce de forma notable la morbilidad, el tiempo quirúrgico, la pérdida sanguínea y la duración del acto anestésico, además de disminuir el riesgo de lesión neurológica".

No obstante, el doctor Barquero González insiste en que, "pese a ser un implante moderno y dinámico, requiere un seguimiento estrecho y una valoración rigurosa, ya que, como cualquier sistema, puede presentar inconvenientes y conlleva riesgos asociados, por lo que no es adecuada para todos los pacientes".

Este sistema, del que se han implantado una treintena en toda España, incorpora un mecanismo de cremallera sin retorno que permite realizar una distracción in situ para reducir la curva escoliótica. Se implanta de forma mínimamente invasiva en la concavidad de la deformidad mediante un implante que se extiende con los movimientos del paciente y discurre a través de tres tornillos pediculares vertebrales.

Gracias a su poliaxilidad, los tornillos acompañan de forma natural los movimientos de la columna mientras mantienen la corrección obtenida. Esta tecnología proporciona múltiples ventajas entre las que destaca la corrección sin fusión, la conservación de la flexibilidad de la columna, la reducción de la sobrecarga sobre el implante, facilita la realización y seguimiento de ejercicios de flexibilidad a la vez que es un procedimiento mínimamente invasivo preservando la máxima integridad de la columna.

Para la realización de este innovador procedimiento, en el que participaron los doctores Nahuel Barquero González y Laura Fernández Martín, los anestesistas Begoña González Molina y Alejandro Fernández Fernández, el enfermero instrumentista Álvaro García Bravo, y con monitorización neurofisiológica a cargo del doctor Leonardo Torres Vera, la Unidad contó con la colaboración del doctor José Miguel Sánchez Márquez, del Hospital Universitario La Paz (Madrid), referente nacional en esta patología.

El doctor Nahuel Barquero agradece la implicación de todos los profesionales que han hecho posible esta intervención, desde la Dirección Médica, al apoyo del personal del Bloque Quirúrgico (enfermería, auxiliares, celadores y técnicos de escopia intraoperatoria), así como los servicios de Rehabilitación, Pediatría, Radiología, Cardiología, Neumología, Neurofisiología, Anestesiología y el personal auxiliar administrativo y de consulta externa, cuya coordinación permitió el éxito del procedimiento.

La Unidad de Columna del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dirigido por el doctor Félix Sánchez Sánchez, es responsable del abordaje integral de las patologías de la columna vertebral, entre ellas las fracturas vertebrales, la inestabilidad vertebral, la artrosis o patología degenerativa del adulto, la patología del disco intervertebral, la deformidad de la columna vertebral y además, han incorporado recientemente a su cartera de servicio, la patología oncológica primaria o metastásica.

Actualmente, la Unidad de Columna está compuesta por los doctores José María Madruga Sanz, Nahuel Barquero González y Laura Fernández Martín y continuamente apuesta por ofrecer a los pacientes de Castilla-La Mancha tratamientos avanzados, seguros y personalizados.

ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA

La Unidad de Columna incorporó hace tres años la cirugía compleja de escoliosis idiopática del adolescente a su cartera de servicios, evitando la derivación de pacientes a otros centros. Desde entonces, el equipo ha intervenido un total de 19 pacientes de escoliosis idiopática del adolescente, todos ellos sin complicaciones y dados de alta en menos de una semana.

Para el manejo de estos casos, se ha desarrollado un protocolo multidisciplinar en colaboración con pediatras del hospital y atención primaria, rehabilitadores, radiólogos, neurofisiólogos, anestesistas, cardiólogos, neumólogos, enfermería quirúrgica y de planta, auxiliares y especialistas de centros de referencia como el Hospital Universitario La Paz, el Hospital Niño Jesús (Madrid) y el Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón).

La escoliosis idiopática del adolescente es la causa más frecuente de deformidad de columna en la población pediátrica. Su diagnóstico se realiza mediante exploración clínica y radiografías de columna completa. El tratamiento inicial se basa en el uso de ortesis específicas combinado con rehabilitación en casos seleccionados.

Cuando este tratamiento no logra frenar la progresión o la curva es severa, se recurre a la cirugía para corregir la deformidad y mejorar la autopercepción estética y la calidad de vida en la edad adulta. Se estima que entre el 2 y el 3 por ciento de los adolescentes presentan escoliosis idiopática, aunque solo una pequeña proporción requiere cirugía.