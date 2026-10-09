Valverde del Júcar, "entre la rabia, la incredulidad y el enfado" por las dos muertes violentas del municipio

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Valverde del Júcar (Cuenca) ha amanecido este viernes "entre la rabia, la incredulidad y el enfado" tras las dos muertes violentas acaecidas en el municipio este jueves.

Así lo ha expresado en declaraciones a Europa Press, el alcalde, Eduardo Mena, que ha indicado que el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer de 37 años y un hombre de edad aún no determinada, con indicios de muerte violenta, es algo que "no se puede explicar nadie".

Aún sin datos oficiales, aunque "todo indica" en la dirección del asesinato --ha destacado--, el primer edil ha explicado que las dos víctimas eran pareja, ella de origen rumano y él español, con familia en Madrigueras (Albacete), y que eran "una familia querida" en el municipio.

"No se conocía nada de esto, nadie", ha añadido el alcalde de Valverde sobre lo que haya podido motivar este desenlace. La mujer, según fuentes del Gobierno regional, no se encontraba en el sistema VioGén. La pareja tenía además dos hijas menores de 6 y 14 años de edad.

El Consistorio del municipio conquense, en el que no recuerdan un suceso similar en décadas, tiene previsto decretar este mismo viernes tres días de luto, como ha adelantado el alcalde, que tiene previsto dictar un bando para comunicar la celebración de una concentración de repulsa a las 12.00 horas.

El aviso del suceso se produjo a las 19.43 horas de este jueves, cuando una persona llamó a emergencias al no poder acceder a la vivienda donde ocurrieron los hechos, situada en la calle Mayorazgo.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Motilla del Palancar y la Guardia Civil, que encontraron los cuerpos con indicios de muerte violenta, y también los efectivos sanitarios y un equipo de atención psicosocial de Cruz Roja.