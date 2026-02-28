Un varón se enfrenta a cinco años de cárcel por abusar sexualmente de sus dos sobrinas menores en Albacete

Archivo - PALACIO DE JUSTICIA, TSJCM ALBACETE - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial va a juzgar este lunes, 2 de marzo, a P.J.D, acusado de abusar sexualmente de sus dos sobrinas de siete y cinco años en Albacete, hechos por los que la Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión.

Según detalla el escrito de la acusación, que recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en varias ocasiones hasta agosto de 2021, cuando el procesado coincidió con las menores en la vivienda de la familia paterna.

En distintos momentos, su tío les bajó pantalones y ropa interior, llegando a pellizcar sus muslos y su trasero, a veces a solas con las víctimas, y otras en presencia de familiares, a pesar de que las menores mostraban su rechazo. El acusado enmascaraba los tocamientos como parte de juegos, hasta que las niñas relataron a la familia materna el malestar que sufrían por dichas conductas.

Tras la denuncia, el Juzgado de Instrucción nº2 de Albacete acordó en 2022 la medida cautelar de prohibir al acusado aproximarse a las menores ni comunicarse con ellos.

Además de los cinco años de prisión, el Ministerio Fiscal ha solicitado también una orden de alejamiento por un periodo de 8 años y una indemnización de 5.000 euros a cada una de las menores.