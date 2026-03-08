Velázquez destaca que reconocer el trabajo diario de las mujeres "es justo y emotivo"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázaquez - AYTO TOLEDO

TOLEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nacional de Parapléjicos ha acogido este domingo el acto institucional del Ayuntamiento de Toledo por el 8 de marzo 'Toledo con nombre de mujer' en el que se ha reconocido la labor y el talento de diez mujeres que con su entrega y trabajo han contribuido a hacer una sociedad mejor.

Un emotivo acto presidido por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y al que han asistido la vicealcaldesa, Inés Cañizares; la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, y varios concejales de la Corporación Municipal y que ha comenzado con la lectura del manifiesto del Consejo Local de la Mujer para este 8 de marzo, a cargo de Cristina Agudo, miembro de la Junta Directiva de Down Toledo.

En su intervención, el alcalde ha destacado que existen muchas formas de celebrar el Día Internacional de las Mujeres, pero ha subrayado que "reconocer el trabajo diario de tantas mujeres es un gesto justo y profundamente emotivo".

Velázquez ha puesto en valor la aportación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, destacando su papel fundamental en el desarrollo social, económico y cultural de la ciudad, y ha puesto como ejemplo a grandes mujeres de la historia, como María Pacheco o Juana I de Castilla.

"Hoy vosotras sois ese ejemplo y estáis a la altura de las grandes mujeres que ha dado Toledo a la historia de la humanidad"; ha afirmado. En este sentido, el alcalde ha recordado que el 8 de marzo es una jornada para reflexionar, agradecer y visibilizar el esfuerzo y la dedicación de muchas mujeres que, con su trabajo diario, contribuyen a construir una sociedad más justa e igualitaria.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Toledo con la igualdad de oportunidades y con el impulso de políticas que favorezcan la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública.

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha asegurado que este acto institucional se celebra desde la convicción profunda de que lo que este día representa ha de estar por encima de cualquier ideología o diferencia política. "El feminismo no es de nadie, igual que libres somos las mujeres"; ha recalcado.

El acto ha contado con la actuación musical de María García y de Trinidad Giles y han sido distinguidas el Hogar de Nazaret; un referente de acogida y apoyo a menores y familias vulnerables desde el Hogar de Nazaret en Toledo; y Elena Rodríguez del Pozo, primera trabajadora social del Ayuntamiento de Toledo y figura clave en el desarrollo de las políticas municipales de bienestar social.

También Begoña García Sánchez, por sus 50 años de voluntariado y compromiso social como presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre, y Priscila Ramírez, fundadora y CEO de Koker, marca de moda nacida en Toledo con proyección internacional, por su liderazgo empresarial.

Mar Gómez Illán, periodista y directora de Encastillalamancha.es, referente del periodismo ético, cercano y comprometido por la verdad; Pilar Tormo, historiadora y gestora cultural dedicada a la investigación y divulgación del patrimonio histórico de Toledo y María Jesús Garoz; empresaria y directora del gimnasio Curves Toledo, en el que promueve la salud, el bienestar y la autoestima de las mujeres.

Asimismo, ha sido premiada Carmen Vaquero; catedrática de Lengua y Literatura en el Instituto Alfonso X el Sabio, y especializada en los estudios sobre Garcilaso de la Vega; Consuelo Álvarez, directora del coro 'Voces en Armonía' que rompe las barreras de la discapacidad con el canto coral y María Toledo: cantautora toledana, y una de las voces más reconocidas del flamenco