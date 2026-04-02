Velázquez ensalza la Semana Santa de Toledo, una ciudad que estos días abre sus puertas a "miles de visitantes"

Archivo - El alcalde, Carlos Velázquez. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, el 'popular' Carlos Velázquez, ha ensalzado este Jueves Santo la Semana Santa de Toledo, una ciudad que estos días abre sus puertas a "miles de visitantes" y que cuenta con una Semana Santa declarada de interés turístico internacional.

En declaraciones a los medios en la plaza de Zocodover acompañado del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y del vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, el regidor toledano ha querido aprovechar para dar las gracias a los protagonistas de esta semana "tan especial".

"Les doy las gracias a todos los protagonistas de esta semana que son los hermanos y los cofrades que hacen realidad que tengamos en la ciudad de Toledo una Semana Santa a la altura de lo que es una ciudad patrimonio de la humanidad", ha abundado Velázquez.

También ha tenido palabras de agradecimiento hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a todos los que trabajan "para que los demás disfrutemos".

Ha recordado que Toledo acoge más de 3 millones de visitantes durante todo el año y, por ello, "trabajamos para ofrecer la mejor cara, no solamente patrimonial, sino también de las personas que trabajan para hacer una experiencia inigualable a todos los que nos visitan".

Dicho esto, ha querido poner de relieve que Toledo es "pionera" en estos momentos en algunos asuntos que preocupan a las ciudades con patrimonio y que acogen visitantes.

"Somos la única ciudad de España que ha puesto en marcha una ordenanza para regular la convivencia entre residentes del casco histórico y visitantes y turistas", ha destacado.

Toledo también cuenta --ha rememorado-- cuenta ya con una comunidad energética funcionando que hace que vecinos del casco se beneficien no sólo de una rebaja importantísima en su factura energética, sino también en la contribución a la reducción de la huella de carbono y a la mejora del medio ambiente.

"Eso está pasando en Toledo", ha dicho el alcalde, una ciudad que también tiene entre sus proyectos más importantes la actuación más relevante en toda España de recuperación de espacios patrimoniales abandonados.

El proyecto 'Toledo Emerge' --ha explicado-- va a permitir que cinco espacios abandonados, algunos de ellos declarados bien de interés cultural y algunos de ellos en desuso desde hace más de 50 años, puedan volver a la vida y puedan emerger, contribuyendo de esta manera a tener "un casco vivo que es algo que todos queremos".