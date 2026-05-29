Verano Cultural de Albacete contará con más de 80 actividades de de música, arte, teatro, cine, danza y literatura

Verano Cultural. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 29 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha informado de la programación de Verano Cultural 2026 que será elevada a la próxima Comisión Informativa para su posterior aprobación, una propuesta que volverá a convertir la ciudad "en un gran escenario al aire libre donde la cultura llegue a todos los barrios, a todas las pedanías y a todos los públicos".

La programación, impulsada por la Concejalía de Cultura, se desarrollará durante los meses de junio, julio y agosto y reunirá música, teatro, danza, cine, literatura, folklore, humor, magia y actividades familiares en espacios abiertos de la ciudad.

La programación arrancará a finales de junio con una de las propuestas más singulares de esta edición: Habitantes de La Pulgosa, un proyecto artístico y medioambiental de Ana Navarro Caligrafía que se desarrollará en el Parque de La Pulgosa hasta mediados de julio.

El 30 de junio llegará la música a la Plaza de la Constitución con el concierto de Rata, dúo murciano formado por Félix Estéban y Daniel Sabater, que ofrecerá una propuesta de pop rock nacional dentro de los eventos aplazados de primavera.

El mes de julio comenzará con una intensa programación cultural.

El día 1, la Plaza Mayor acogerá una nueva sesión de Bailables de la Unión Musical Ciudad de Albacete, mientras que por la noche el Recinto Ferial será escenario de la representación teatral El Mueble, de Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, una comedia dirigida por Silvia Gascó e interpretada por José Pascual Abellán y Cata Cutanda que reflexiona sobre la madurez, la convivencia y los sueños pendientes a través del montaje de un mueble de Ikea.

El 2 de julio el Parque Abelardo Sánchez volverá a llenarse de música con La Banda en el Parque Abelardo Sánchez, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal, mientras que la Caseta de los Jardinillos albergará la gala Noches de Danza, dirigida por Ismael Olivas, que reunirá a destacados bailarines en un gran espectáculo al aire libre pensado para todos los públicos.

La programación continuará el 3 de julio en la Plaza Padre Damián con el concierto NIN3S Intimate, proyecto musical de UNER que combina piano, sintetizadores y música neoclásica en una experiencia íntima y emocional.

El 4 de julio la cultura se extenderá por distintos puntos de la ciudad.

La Plaza Llanos del Águila acogerá Llanos Indie, una jornada dedicada a la música independiente con actuaciones de Súper Indie, DJ Mike, El Hombre de Verde y Jelly Juice, en una apuesta por dinamizar los barrios y dar visibilidad a la escena musical local.

Esa misma noche, el Recinto Ferial albergará Al son de la abuela, una noche de verano, con el Grupo de Folklore Abuela Santa Ana, que ofrecerá un recorrido por las tradiciones manchegas a través de jotas, manchegas, fandangos y malagueñas.

También el 4 de julio comenzarán las tradicionales Verbenas de Verano para Mayores en la Caseta de los Jardinillos, organizadas junto a FADEMA y el Servicio de Acción Social.

Estas verbenas se celebrarán igualmente los días 11, 18 y 25 de julio y 1 y 8 de agosto, en horario de 20.30 a 24.00 horas.

El 6 de julio llegará una de las propuestas más originales del programa con Albacete de Leyenda, una experiencia cultural nocturna guiada por Eva López que recorrerá espacios emblemáticos como la Plaza del Altozano, el Pasaje de Lodares, el Parque Abelardo Sánchez o el Callejón de los Gatos, mezclando patrimonio, literatura y tradición oral.

Los días 7 y 8 de julio la literatura será protagonista con la celebración de Oh Poetry! 6.0, festival dedicado este año a la escritora albaceteña Joaquina Pomareda de Haro.

La programación reunirá a algunas de las voces más importantes de la poesía nacional e internacional junto a jóvenes autores locales, además de talleres, exposiciones, música, cine, radio y encuentros editoriales repartidos entre bibliotecas, parques y espacios culturales de la ciudad.

El 10 de julio la Caseta de los Jardinillos acogerá Odo las Nenas, un festival centrado en el talento femenino y las nuevas expresiones culturales contemporáneas.

La programación incluirá conciertos, danza participativa, talleres y sesiones de DJ, con actuaciones destacadas como las de La Pili, Rosalinda Galán y Perra Mítica.

La iniciativa nace con el objetivo de situar a Albacete como referente cultural en el impulso al talento femenino y garantizar el acceso libre y gratuito a la cultura.

El 13 de julio el Anfiteatro del Parque Edusi, en la carretera de Murcia, recibirá el espectáculo de magia familiar Creer es poder, protagonizado por Toni Bright, uno de los magos de la mente más reconocidos del país.

La programación familiar continuará el 14 de julio en el Parque San Antonio Abad con Amar la libertad, de la compañía Yo Soy Ratón, un espectáculo infantil participativo que mezcla canciones e historias para abordar emociones y experiencias de la infancia desde una perspectiva educativa y cercana.

El humor tendrá un papel importante durante el verano. El 15 de julio actuará Jesús Tapia en el Anfiteatro Plaza Virgen de Los Llanos, mientras que el 22 de julio será el turno de Eva Cabezas y el 5 de agosto llegarán los albaceteños Rubén Faura y Marce González con Dúo Dicómicos en la Plaza Miguel Ángel Blanco.

La programación continuará el 20 de julio en la Plaza Depósitos del Sol con ¡Chapuzón! Un musical pasado por agua, un espectáculo familiar de Itea Benedicto que convertirá el espacio público en una experiencia refrescante y participativa.

El 21 de julio Teresa Claramunt acogerá Alma de Copla, de Fani Ortiz, un espectáculo que reivindica el género de la copla y la canción española a través de la música, la poesía y los recuerdos.

El 23 de julio la Plaza Periodista Antonio Andújar recibirá a la cantautora albaceteña Claramente con una propuesta de indie, pop y folk alternativo, mientras que ese mismo día comenzará el ciclo Cine de Verano en el Parque Abelardo Sánchez con la proyección de Michael Jackson: Moonwalker y exhibición previa de baile Moonwalk.

El 27 de julio la Plaza Ramón Roldán acogerá Entre col y col, una canción, de La ChicaCharcos, una propuesta basada en la tradición oral, la música y la participación del público.

El 28 de julio el Parque La Unión recibirá el espectáculo familiar ¿Quieres que te cuente un cuento?, de Francis Zafrilla, mientras que esa misma noche la Plaza de la Virgen de Los Llanos será escenario de la proyección de El Chico, de Charles Chaplin, con acompañamiento musical en directo sobre la Catedral.

El 29 de julio el Parque de la calle Arado acogerá Marvin, el mejor mago del mundo, también de Francis Zafrilla, una propuesta de teatro y magia con títeres artesanos y mensajes educativos sobre el esfuerzo y la felicidad.

El 30 de julio continuará el Cine de Verano en el Parque Abelardo Sánchez con la proyección de Bohemian Rhapsody.

Ya en agosto, el día 3 el Parque Lineal albergará la comedia musical contemporánea Quien mucho abarca, poco aprieta, de King Entertainment, que combinará música en directo, interpretación, canto e interacción con el público.

El 4 de agosto la Plaza del Pelibayo recibirá a Pepa Blasco, finalista del programa 'Tú si que vales' con una propuesta musical de jazz y pop, y el 6 de agosto el pianista Óscar Molina protagonizará Piano de Cine, un homenaje a las grandes bandas sonoras cinematográficas.

Ese mismo día continuará el ciclo Cine de Verano con Alicia en el País de las Maravillas, acompañada de música en directo a cargo de Sanspok.

El 10 y 11 de agosto el ciclo Cine Barrio ofrecerá dos proyecciones de Dirty Dancing en la Plaza Jesús Medinacelli y en los Jardines Ismael Belmonte respectivamente.