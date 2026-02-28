Víctor Manuel: "Me llegan canciones escritas con IA y las detecto inmediatamente: muy bien hechas, pero les falta alma"

El cantante Víctor Manuel posa para Europa Press, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). El cantautor y productor musical español se ha convertido durante su carrera en una figura clave de la canción de autor y de la música popular en España con tema - Marta Fernández - Europa Press

El cantante Víctor Manuel recalará en Toledo el próximo 28 de marzo con su gira 'Solo a solas conmigo', una cita que ya prepara y que quiere que se mueva en un cierto equilibrio, entre las canciones nuevas que ofrecerá al público y aquellas que la gente "siempre quiere escuchar". A pesar de que la Inteligencia Artificial ha entrado de lleno en el mundo de la música, ni se le pasa por la cabeza recurrir a ella. "Yo sé escribir canciones y no sé hacer otra cosa".

Así lo ha expresado en una entrevista con Europa Press, en la que defiende que escribir canciones es su oficio, y por ello no necesita ayuda de ningún tipo, confesando que cuando le llegan composiciones elaboradas con Inteligencia Artificial, las detecta "inmediatamente".

"Puedo constatarlo, que a esta casa mía llegan muchas canciones de gente y están escritas con Inteligencia Artificial y las detectas inmediatamente porque todas tienen algo. Están muy bien hechas pero les falta alma dentro", ha afirmado.

La Inteligencia Artificial "no es más que repetir cosas que ya están hechas", ha afirmado, y las canciones que le importan "son las que no están hechas". "Cuando yo escucho a alguien, sé que estoy escuchando una canción que no estaba hecha antes. Sin embargo, cuando detectas la IA, dices, sí, esto es una cosa más que está ahí, para quien la quiera coger".

Entiende que esta herramienta "va a hacer muchísimo daño a la gente que se dedica a la música" en perfiles como el de la publicidad, y añade que "ya está entrando a saco a través de los portales de música".

Aunque esta parte ya esté intoxicada, el cantautor confía en que "siempre habrá un artesano que esté en su casa escribiendo una canción" y que no necesite recurrir a eso porque sería "negar su vida".

"MUY ACOGOTADOS POR LAS REDES E INFORMACIÓN"

El cantautor asturiano escribe un contexto actual en el que la sociedad está "muy acogotada" por la información y por las redes, con "urgencias innecesarias" que se centran "en consumir, en likes", impregnados por "un estado de ansiedad permanente".

Sin embargo, cree que estos males concretos se replican en una parte de la sociedad, mientras que existe otra parte "que va un poco más a su aire".

"Creo que después hay otro país más relajado y solo hay que salir y darte una vuelta por otros sitios, lugares de este país, que viven una vida bastante más en comunión con la naturaleza, con el buen vivir, con el disfrutar de la familia, cosas que finalmente son las más importantes".

RECUPERANDO CANCIONES

Ya centrado en la combinación musical que ofrecerá en esta gira, a un mes de que despliegue su repertorio en el Palacio de Congresos de Toledo, ha avanzado que recurrirá a temas más antiguos que le pueden servir para expresarse frente a polémicas que estén de actualidad.

"Si alguien dice que hay que recuperar el servicio militar", el llevará al escenario 'Cruzar los brazos', para rechazar esta idea. O para quien "dice que no pensemos por nosotros", elegirá 'Déjame en Paz'.

"Tengo un montón de canciones que he recuperado y que hacía muchos años que no cantaba", ha asegurado.

PAPELES 23F

Sobre la desclasificación de papeles del 23F, aunque lo define como "positivo", ha indicado que él se conforma con que "casi todos" los que participaron "tuvieron su merecido castigo", lo que significa que es "una página pasada".

No obstante, señala que "evidentemente faltan papeles" y ha afirmado que le gustaría que se "desclasificasen más cosas y que no hubiese esta rigidez que hay con los papeles del Estado".

"Ya en su momento, hace muchos años se dijo que alguien había escapado con una maleta o que había huido con una maleta. Supongo que ahí habría cosas. Y de alguna manera, de lo que se trata es de consolidar que no hay grandes novedades. No sé si podría haberlas si de repente esa maleta que no va a aparecer nunca, apareciese", ha relatado.

Además, afirma que "en este país han pasado muchas cosas en estos años", de las que seguramente "nos gustaría saber más, pero de las que seguramente nunca vamos a saber nada más".

"El mundo o la política se construyen con unas opacidades que el poder necesita para sobrevivir a sí mismo. Entonces ahí es muy difícil hincar el diente", ha afirmado.

PASO ATRÁS DE YOLANDA DÍAZ

Sobre la situación de los partidos de izquierda y la decisión de la líder de Sumar Yolanda Díaz de no presentarse nuevamente como candidata a la Presidencia del Gobierno, ha calificado su opción como "estupenda" aunque no ha dejado de mostrar su fastidio por ello.

"La política también necesita generosidad, que es lo más complicado de todo", ha afirmado Víctor Manuel, mencionando que "la política debería ilusionar, recargar de nuevo las pilas", porque actualmente se "escuchan mensajes que no son lo suficientemente creíbles".