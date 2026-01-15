Este viernes se abre el plazo de alegaciones al decreto que regulará la calidad de los servicios públicos de C-LM

Archivo - Consultas anestesia del hospital de Guadalajara. - JCCM - Archivo

TOLEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

A partir de este viernes, y durante un plazo de 20 días hábiles, se podrán presentar alegaciones al proyecto de decreto por el que se establece el marco general para la calidad de los servicios públicos en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Así consta en la resolución de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública, que permita mejorar el contenido de dicho proyecto con las alegaciones u observaciones que la ciudadanía considere oportunas.

El texto estará a disposición de las personas interesadas en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la sede electrónica: www.jccm.es.

Quien desee formular alegaciones deberá dirigirlas a la persona titular de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, sita en la avenida de Portugal 11, 45071-Toledo.

Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en el correo electrónico: vicealyca@jccm.es.