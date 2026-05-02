Villanueva de los Infantes enciende sus tradicionales Cruces y Mayos

Encendido de Cruces y Mayos en Villanueva de los Infantes. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Este sábado se ha celebrado el encendido de las Cruces y Mayos de Villanueva de los Infantes con la presencia de dirigentes provinciales como el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández.

La alcaldesa de Villanueva de los Infantes, Carmen María Montalbán, que ha dado la bienvenida a los responsables institucionales, ha destacado que se han instalado más de 30 cruces que serán recorridas por autoridades, vecinos y visitantes durante toda la noche hasta las 15.00 horas de este domingo, en una jornada que convierte al municipio en un punto de encuentro lleno de vida, con un ambiente extraordinario y una notable presencia de público llegado también de otras localidades, ha informado la Diputación en un comunicado.

Ha señalado que el encendido celebrado en la Alhóndiga marca "el pistoletazo de salida a una de nuestras fiestas más emblemáticas, la que más nos representa a los infanteños" y ha explicado que las Cruces y Mayos combinan "tradición y fe" y que este año, al coincidir en sábado, se vive "un ambiente festivo que se percibe en todas las calles".

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, acompañado por la portavoz del Gobierno de la institución provincial, Rocío Zarco, ha indicado que esta celebración "representa la identidad más enraizada de un pueblo" y constituye "una fiesta digna de ser conocida y reconocida".

Valverde ha destacado el "placer y honor" de asistir a un evento "singular y maravilloso", en el que ha podido disfrutar del ambiente festivo y de la música tradicional, coincidiendo con los tradicionales mayos, en una jornada marcada por la gran afluencia de público y la presencia de vecinos y visitantes llegados de distintos puntos de la provincia.

Ha señalado, asimismo, el esfuerzo colectivo que hace más atractivas las más de 30 cruces distribuidas por todo el municipio, "muestra del compromiso por mantener la tradición y la identidad". En este sentido, ha felicitado al Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes y al conjunto de los infanteños por su implicación, remarcando que "no solo se están conservando estas tradiciones, sino que se están promocionando cada vez más, dándoles el valor que merecen".

El presidente de la Diputación ha incidido también en la proyección turística de Villanueva de los Infantes y ha afirmado que "cada vez más personas quieren venir, lo conocen y lo valoran", lo que repercute positivamente no solo en la localidad, sino en toda la comarca del Campo de Montiel y en el conjunto de la provincia.

También ha puesto en valor la iniciativa impulsada desde la institución provincial consistente en promover la participación de las universidades populares en recorridos culturales por fiestas de interés regional.

Por otro lado, ha hecho referencia al hermanamiento de Villanueva de los Infantes con la ciudad portuguesa de Anadia, cuyos representantes han estado presentes en el acto de encendido de las cruces, y ha hecho hincapié en la importancia de "reforzar lazos entre territorios hermanos como España y Portugal a través de tradiciones compartidas".

PRÓXIMA DECLARACIÓN De su lado, Blanca Fernández ha anunciado que el municipio de Villanueva de los Infantes será declarado de forma inminente como Municipio Turístico de Castilla-La Mancha, un reconocimiento que pone en valor su potencial patrimonial, cultural y su creciente atractivo como destino de interior.

Este anuncio coincide con el inicio de las obras para la creación de una hospedería en el antiguo convento de Santo Domingo, un proyecto estratégico que cuenta con una inversión de 6,6 millones de euros y que ya ha comenzado tras la firma del acta de replanteo. Las primeras actuaciones están siendo ejecutadas por la empresa pública Tragsa, ha informado la Junta en nota de prensa.

Al respecto, ha asegurado que "en un plazo no demasiado largo, va a permitir contar con 36 habitaciones dobles, con un restaurante, una zona de aparcamiento y unas instalaciones con la máxima calidad sin perder el patrimonio".

Durante la visita institucional, en la que también ha participado el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Díaz Brazales, ha resaltado el papel clave que desempeña Villanueva de los Infantes dentro del crecimiento turístico de la provincia ciudadrealeña, consolidándose como uno de los enclaves más representativos del turismo rural y cultural.

Díaz Brazales se ha referido al distintivo de Villanueva de los Infantes como municipio turístico que "se aprobará en el próximo Consejo de Turismo al tener el informe positivo, con lo cual, es una buena noticia que viene a recoger esos parámetros de calidad, de arraigo, de cultura y de tradiciones, con lo cual creo que Villanueva de los Infantes, como conjunto histórico artístico, con mucha historia que contar, lo merece".

Blanca Fernández ha recordado que las tradicionales Cruces y Mayos, declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional desde 1999, es una de las celebraciones más emblemáticas de la localidad, en la que se combinan elementos religiosos y festivos y que cada año se consolida como uno de los principales atractivos turísticos del municipio.