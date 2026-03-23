Vox acusa a Bellido de "bloquear" su solicitud de informe sobre el impacto de la inmigración en las cuentas de la Junta

Archivo - El diputado de Vox Iván Sánchez - VOX - Archivo

TOLEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha acusado al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, de "bloquear" su solicitud a la Cámara de Cuentas de elaboración de un informe sobre el impacto de la inmigración en las cuentas públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En rueda de prensa, el portavoz de los diputados de Vox, Iván Sánchez, ha subrayado que esta paralización "atenta" directamente contra el funcionamiento democrático de este Parlamento y de este grupo parlamentario.

Fue el pasado mes de septiembre cuando Vox solicitó a la Cámara de Cuentas la elaboración de este informe y, según Iván Sánchez, el Reglamento de las Cortes recoge que este tipo de solicitudes deben tramitarse a través de Presidencia y se fija un plazo máximo de un mes para dar contestación. Sin embargo, "no se ha contestado absolutamente nada", reprocha.

"Han pasado varios meses, concretamente seis desde que se hizo la última o la anterior petición, a la Presidencia de estas Cortes, con esa solicitud al señor Bellido y esa solicitud está parada".

Según el portavoz de Vox en las Cortes, "no es un retraso administrativo, no es una cuestión menor, no es algo que se ha traspapelado, porque lo hemos presentado además en varias ocasiones. Esto es una vulneración de los derechos de este grupo parlamentario y del reglamento de esta Cámara", apostilla.

Y lo "más grave", según ha abundado, "es un intento de impedir que Vox ejerza su labor parlamentaria". "Se está coartando el derecho a de este grupo parlamentario a presentar iniciativas. Y es algo inaceptable en una democracia", ha enfatizado.

"Podemos entender que nuestras iniciativas sean incómodas para el Partido Socialista, que incomoden a la Presidencia, pero no se puede, bajo ningún concepto, bloquear cualquier tipo de iniciativa, venga del grupo que venga".

Finalmente, Sánchez ha defendido que la solicitud que ha presentado Vox "cumple escrupulosamente el reglamento y la normativa de esta Cámara", por lo que --aclara-- los grupos parlamentarios pueden solicitar este tipo de informes. "La Presidencia está obligada a tramitar esta solicitud. Y el señor Bellido no puede decir qué iniciativas se tramitan y qué iniciativas no basándose única y exclusivamente en un criterio político".