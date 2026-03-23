Vox acusa al PP de "copiar" su discurso sobre el Estatuto de C-LM e insiste: "La gente no quiere más diputados"

Archivo - El diputadao regional de Vox, Iván Sánchez, en rueda de prensa. - VOX - Archivo

TOLEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha acusado al PP de "copiar" su discurso sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la región y ha insistido en su argumento de que "la gente no quiere más diputados".

Así ha reaccionado el portavoz parlamentario de Vox después de que este sábado el secretario general del PP, Miguel Tellado, reseñara que "los castellanomanchegos no están preocupados por que en las Cortes de Castilla-La Mancha haya más diputados, como cree Emiliano García-Page".

"Es que el PP ya nos copia hasta en el discurso. La gente no quiere más diputados, efectivamente, es lo que lleva Vox diciendo desde que ha llegado a esta Cámara y desde que ha llegado a la política. La gente no quiere más políticos, la gente quiere políticas que les hagan la vida más fácil", ha subrayado Sánchez.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Parlamento regional, se ha alegrado de que el Partido Popular haya vuelto "a la cordura" en cuanto al número de diputados, al tiempo que ha asegurado que lo único que le importa al Partido Socialista es el aumento de los diputados. "Está quedando clarísimo".

"Cualquier castellanomanchego que quiera ver otra cosa, es que no tiene ojos", ha apuntado el diputado de Vox, quien ha insistido en que el único objetivo de la reforma del estatuto era aumentar los diputados, porque si no, "que lo firmen", ha incitado a PP y PSOE.

"Lo único que les importa es que haya más diputados, no les importa nada de esos privilegios que tanto dicen", ha finalizado.