Vox acusa al "rodillo socialista" de "bloquear" en las Cortes tres de sus iniciativas sobre menores no acompañados

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez - CORTES C-LM

TOLEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, ha denunciado el "bloqueo deliberado y antidemocrático" al que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la Presidencia de las Cortes, "someten a la oposición".

En concreto, Iván Sánchez ha asegurado que el "rodillo socialista" mantiene "paralizadas y bloqueadas" hasta tres iniciativas parlamentarias del Grupo sobre menores extranjeros no acompañados, con el objetivo de "amordazar" la labor de control de Vox y "seguir ocultando" el impacto real de la inmigración ilegal en la región.

El portavoz parlamentario ha calificado de "auténtico secuestro institucional" la actitud de la Mesa y la Presidencia del Parlamento, a las que acusa de actuar como "el brazo ejecutor de los caprichos de Page".

Vox ha advertido de que "este bloqueo actual no es un hecho aislado", sino la culminación de una estrategia que el PSOE lleva ejecutando desde el inicio de la legislatura y ha recordado que Vox "destapó y denunció" en marzo de 2025 "la opacidad" de la Junta al "ocultar" datos "deliberadamente" sobre los recursos destinados a los menores inmigrantes no acompañados.

Sánchez ha afirmado que desde noviembre del pasado año, Vox ha "elevado la presión y denunciado públicamente" que el PSOE se niega a responder a más de un centenar de preguntas sobre la inmigración ilegal en la región, sobre el número de centros, su ubicación y el coste real por plaza que pagan todos los castellanomanchegos.

"Ante la imposibilidad de obtener respuestas por las vías ordinarias debido al veto del Gobierno de Page", Vox --afirma-- ha seguido registrando herramientas de control y propuestas "de calado". Sin embargo, lamenta, la respuesta de la Presidencia de las Cortes y de la Mesa "ha sido congelar y bloquear" hasta tres iniciativas del Grupo Parlamentario Vox, "hurtando el debate parlamentario y violando el propio Reglamento de la Cámara".

CORTES CLM

Desde las Cortes de Castilla-La Mancha afirman a Europa Press que la Mesa del Parlamento se dedica a aplicar el Reglamento y que "si no se califica alguna iniciativa es porque, seguramente, lo incumple".

"Si Vox no jugase a tratar de bordear el Reglamento o a incumplirlo, sus iniciativas se calificarían como las del resto de grupos", argumentan desde el parlamento regional.

En esta línea, explican que si no se admiten las iniciativas de Vox "tiene que ver más con la forma que con el fondo". De hecho, recuerdan, este jueves la formación de Santiago Abascal lleva una pregunta oral al Gobierno sobre el "colapso" de los servicios sociales por, según Vox, culpa de la inmigración; y la semana pasada --dicen-- se debatió sobre "la prioridad nacional".