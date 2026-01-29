Vox apoya las reivindicaciones de los agricultores de C-LM y acusa al bipartidismo de "atacar" y "traicionar" a sector

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales, David Moreno - VOX

TOLEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox Castilla-La Mancha ha mostrado este jueves su apoyo a la manifestación convocada por las organizaciones agrarias Asaja y UPA bajo el lema 'Mentiras No, Soluciones Sí', al tiempo que ha cargado contra el bipartidismo de PP y PSOE acusándoles de "atacar" y "traicionar" al sector.

En declaraciones a los medios antes de iniciarse la manifestación, el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales, David Moreno, ha tildado de "auténtica vergüenza" que haya políticos del PP o del PSOE en esta protesta "haciéndose fotos" con los agricultores y ganaderos, "cuando les están traicionando".

"Son ellos y sus compañeros, los europarlamentarios del PSOE y del PP, los que están aprobando los recortes en Europa y los que han aprobado el acuerdo de Mercosur", ha apuntado, para agregar que Vox "es el partido que representa al campo porque estamos aquí junto a ellos, en las manifestaciones, y también dando la batalla para defender sus intereses en todas las instituciones".

En este sentido, ha dicho al PP que sus eurodiputados no solo han votado junto al PSOE a favor del acuerdo de Mercosur, sino que también votaron en contra de la denuncia impulsada por Vox y el grupo Patriotas, "que ha conseguido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea paralice este acuerdo".

Así, ha indicado que desde Vox seguirán luchando en todas las instituciones ante un campo que está "doblemente afectado" por las políticas socialistas. "Vemos como el presidente Emiliano García-Page supone un auténtico fraude porque no sabe gestionar y porque no cumple lo que promete"

Moreno ha felicitado a las organizaciones convocantes por "el éxito" de participación en esta manifestación, al tiempo que ha agradecido a los profesionales del campo "que sean los verdaderos protagonistas de nuestra soberanía alimentaria, constantemente atacada por los burócratas del PSOE y del PP".