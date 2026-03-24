Vox exige al Gobierno regional contratar a profesionales y reabrir la Unidad de Salud Mental de Alcázar de San Juan

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, en Alcázar de San Juan. - VOX

CIUDAD REAL 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox registrará una iniciativa en las Cortes de Castilla-La Mancha para exigir la contratación urgente de, al menos, los 13 profesionales con los que contaba la Unidad de Salud Mental de Alcázar de San Juan, que ha quedado reducida a "uno y medio" antes del cierre.

Asimismo, la iniciativa incluirá la exigencia de la reapertura inmediata de todos los servicios vinculados a esta unidad, como son las urgencias de salud mental, la unidad de ingreso, la media estancia, las consultas y el servicio infantojuvenil.

Así lo ha anunciado el presidente del Grupo Parlamentario, David Moreno, que según informa el partido ha visitado dicha unidad, que "el PSOE ha cerrado la unidad de salud mental del Hospital Mancha Centro".

Moreno ha alertado de las graves consecuencias que esta situación está generando en los pacientes, que se ven obligados a desplazarse a hospitales de otras provincias como Toledo, Cuenca o Ciudad Real para poder recibir atención especializada y cuyos hospitales se encuentran saturados por la llegada de estos nuevos pacientes.

El presidente de Vox en las Cortes regionales ha denunciado que el PSOE es "responsable de no haber retenido el talento médico en Castilla-La Mancha", lo que ha provocado un éxodo de profesionales hacia otras regiones "donde sí se reconoce y desarrolla la carrera profesional sanitaria".