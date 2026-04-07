Vox impulsará la declaración de la montería como Bien de Interés Cultural en Castilla-La Mancha

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox,Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha anunciado que su partido impulsará la declaración de la montería como Bien de Interés Cultural en Castilla-La Mancha. "

La montería no es solo una tradición, es también motor económico, generador de empleo y herramienta fundamental para la gestión del medio natural", ha señalado, destacando además su importancia para el mundo rural y la fijación de población, ha informado Vox en nota de prensa.

Asimismo, ha denunciado otro incumplimiento del presidente regional, Emiliano García-Page, quien en 2023 se comprometió a impulsar esta declaración en el marco del Pacto Regional por la Caza "que tres años después sigue sin activarse".

De otra parte, ha felicitado a todos los costaleros, hermandades y cofradías que han hecho "grande, un año más, la Semana Santa en Castilla-La Mancha", destacando su esfuerzo y su compromiso con las tradiciones.

En este contexto, Sánchez ha denunciado el "acoso ideológico" por parte del Ministerio de Igualdad y del Instituto de las Mujeres contra una cofradía de Albacete por exigir una altura mínima de 1,70 metros a sus costaleros.

El portavoz ha defendido a la Cofradía y ha denunciado que el PSOE pone bajo lupa a las cofradías y aumenta la presión y amenazas sobre ellas en vez de protegerlas y defenderlas.

Por último, el portavoz ha alertado del aumento de la criminalidad en la región tras los atracos y peleas registrados en las últimas 24 horas, que han dejado varios heridos por arma blanca.

Sánchez ha reclamado la identificación de la nacionalidad de los agresores y ha exigido un aumento de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, así como más medios materiales para reforzar la seguridad en Castilla-La Mancha.