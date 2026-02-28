Vox insta al Gobierno de C-LM a reconstruir y declarar BIC la centenaria plaza de toros de Quintanar de la Orden

El líder de Vox en C-LM en el festival taurino organizado a beneficio de la recuperación del coso quintanareño. - VOX

TOLEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado este sábado que su formación registrará una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno regional a impulsar la reconstrucción de la plaza de toros de Quintanar de la Orden, tras constatar su deterioro estructural.

Según informa el partido, Moreno ha realizado estas declaraciones durante su asistencia al festival taurino organizado a beneficio de la recuperación del coso quintanareño, donde ha subrayado el compromiso de Vox con la conservación de este espacio y con la actividad taurina en el municipio.

El presidente parlamentario ha explicado que la iniciativa buscará implicar a la Junta de Comunidades en la rehabilitación de la plaza, así como promover la declaración de la plaza de toros como BIC.

Asimismo, ha destacado la importancia del festival taurino celebrado este sábado, al considerar que es fundamental para la recuperación de la actividad taurina en Quintanar de la Orden.

El presidente parlamentario ha vuelto a mostrar su preocupación por la intención del Gobierno de prohibir la entrada a los espectáculos taurinos a los menores de edad, recordando que su formación defendió el libre acceso de los niños a las plazas de toros en el último pleno.