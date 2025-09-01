Vox lamenta que Cortes C-LM no debatan prohibir el velo islámico y la fiesta del cordero: "Sus fiestas, en sus países"

Archivo - El portavoz de Vox, Iván Sánchez, en una foto de archivo. - VOX - Archivo

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha lamentado que la mayoría de la Mesa de las Cortes haya rechazado dos iniciativas planteadas por los de Santiago Abascal, una de ellas al respecto de prohibir que las mujeres islámicas porten velo en espacios públicos y otra más encaminada a prohibir la fiesta del cordero en la Comunidad Autónoma.

Un rechazo que, tal y como ha explicado la secretaria primera de las Cortes de Castilla-La Mancha, Charo García Saco, en una rueda de prensa inmediatamente posterior, se produce al tratarse de dos iniciativas que no suponen asuntos exclusivos de Castilla-La Mancha.

"Trascienden las competencias autonómicas", ha asegurado, apuntando que ambas decisiones de cerrar la puerta de la tramitación vienen avaladas por informes jurídicos, "como bien sabe el portavoz de Vox".

"DESIGUALDAD HACIA LAS MUJERES"

En la comparecencia previa, Iván Sánchez hablaba sobre la primera de las iniciativas sobre el velo, una práctica que considera "una desigualdad hacia las mujeres y un símbolo de sumisión constante".

"Queremos mujeres libres, que anden al lado de los hombres, no que tengan que andar cinco pasos por detrás de los hombres", ha indicado.

La segunda, es la de eliminar la fiesta del cordero que se hace en espacios públicos, "una masacre animal, una práctica que no tiene nada que ver con nuestra cultura".

"Nosotros defendemos las culturas, las nuestras en nuestro país, las suyas, en los suyos. No queremos modelos de sociedades que no nos corresponden", asegura.

Entiende que llevar velo o la fiesta del cordero son prácticas que además van de la mano con "la imposición del yihab o la prohibición de comer cerdo en comedores escolares".

"Hay que proteger espacios comunes, hay que proteger nuestras costumbres, Castilla-La Mancha no es Rabat", ha indicado.

DEBATE SOBRE LA ACOGIDA DE MENORES MIGRANTES

En el pleno de este jueves, de otro lado, Vox llevará a la sesión una iniciativa sobre la acogida de menores migrantes. "Estamos viendo que cada vez llegan más menores no acompañados, cada vez llegan más inmigrantes de manera ilegal en nuestras costas, y PP y PSOE están repartiendo esa inseguridad y a esos ilegales que tienen que estar de vuelta a sus países con sus padres", ha señalado, poniendo como ejemplo una supuesta violación por parte de un menor migrante en el barrio de Hortaleza a una niña.

Además, critica que haya migrantes que vayan a venir a Castilla-La Mancha y no a País Vasco o Cataluña. "Seguimos pagando las facturas de separatistas y 'bilduetarras", ha lamentado.