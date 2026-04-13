Vox C-LM lamenta la derrota de Orbán: "Una pena. Hungría era la única nación que estaba a salvo de la invasión islámica"

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha lamentado este lunes la derrota de Viktor Orbán, que este domingo perdía la Presidencia de Hungría, asegurando que "era la única nación que estaba a salvo de la invasión islámica".

"Orbán llevaba 16 años de gobierno en el que ha dejado un legado con una cantidad de mejoras... Es una pena. Hungría era la única nación que estaba a salvo de la invasión islámica, y no solamente se pone en peligro a Hungría, sino que estamos volviendo a poner en peligro al resto de Europa", ha indicado Sánchez, preguntado por los medios por los resultados electorales durante la rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes.

"Hay que seguir peleando por la soberanía y por la libertad y la prosperidad de las naciones. Al final, en Hungría han crecido los salarios, ha crecido la natalidad, el poder adquisitivo...", ha asegurado.

Dicho esto, y en términos comparativos, ha defendido que "la gente, cuando se enfrenta a las elecciones, las gana y las pierde y, por suerte, las perderán Emiliano García-Page y Pedro Sánchez el año que viene".

Preguntado por las causas de la derrota de Orbán, que no ha rentabilizado electoralmente esas mejoras que ha referido, el parlamentario de Vox ha añadido que "cuando la ciudadanía se acomoda a una serie de cosas, por desgracia, le gusta más el pan y circo o buscar otras alternativas".