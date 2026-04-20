Vox C-LM pide "dar marcha atrás" a la "irresponsable" regularización de migrantes: "España no puede ser un coladero"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox,Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha Iván Sánchez ha mostrado el rechazo de su partido al proceso de regularización de migrantes que arranca este lunes en España y en la región.

Así, en rueda de prensa, ha pedido tener clara la "prioridad nacional", algo que "debería ser indiscutible", el "dar prioridad a quien aporta al Estado del Bienestar".

Es por eso que Vox tiene claro en la región que eso "no quiere decir que se excluya a nadie", sino que se pone a los españoles "en el eje", que son "los que se han gastado el dinerito".

Así, ha recordado que Vox desde el Congreso de los Diputados defenderá una moción en la que pide al Gobierno que "dé marcha atrás en su irresponsable política de regularización de inmigrantes", una medida que incluso Europa "dice que es una ilegalidad".

"Hay que evitar que ese coladero de Pedro Sánchez trascienda en Europa. Desde Vox en Castilla-La Mancha apoyamos el mensaje de que España no puede ser un coladero", ha defendido.

Achaca este planteamiento al "sentido común" y "no poner en situación de riesgo a los españoles que ya han pagado por su Estado de Bienestar".