Vox C-LM propone una ley para proteger a los ganaderos "ante el aumento de ataques de lobos en la región"

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha denunciado este viernes una Proposición de Ley "para proteger a los ganaderos" ante el incremento de los ataques de lobos a la cabaña ganadera de la región, especialmente en la provincia de Guadalajara.

Igualmente, ha exigido la puesta en marcha de un Plan Nacional del Lobo que combine la conservación de la especie con la protección del sector ganadero, tal y como ha informado en nota de prensa.

Moreno ha advertido de que los ganaderos "son las verdaderas víctimas de una política ecologista radical impuesta por el PSOE y sus socios", y ha recordado que "los lobos no están en peligro de extinción, los ganaderos sí" y por este motivo ha anunciado la presentación de una Proposición de Ley en las Cortes.

Esta Proposición de Ley recoge la demanda de Vox de excluir al lobo del LESPRE en todo el territorio nacional y estandarizar su tratamiento jurídico como "especie cinegética".

Esta medida se ha de acompañar de la derogación "de la vigente estrategia para la gestión y conservación del lobo" y exigir que se garantice la convivencia del lobo con la población rural, permitiendo para ello su caza con fines de control poblacional allí donde esta especie se asiente para garantizar la conservación de la especie pero también la seguridad de las explotaciones ganaderas.

Moreno ha recordado que "el PSOE ha roto el equilibrio entre conservación y producción y está provocando pérdidas inasumibles para los ganaderos". "Permitir la caza controlada del lobo no pone en riesgo la especie, pero sí reduce los ataques y protege el modo de vida de cientos de familias rurales", ha afirmado el dirigente de Vox.

"Nuestros ganaderos no pueden seguir pagando las consecuencias de unas políticas ideológicas que los abandonan ante los ataques de los lobos", ha denunciado Moreno, exigiendo al Gobierno regional que "se aleje del sectarismo ecologista y escuche al campo".

Moreno ha concluido insistiendo en que la actual política de protección "no tiene base científica ni social" y está arrasando con la ganadería extensiva y con el modo de vida rural". "Los lobos no están en peligro de extinción. Los que están en peligro son los ganaderos, sus explotaciones y sus familias. El PSOE ha roto el equilibrio entre conservación y producción y ha puesto en peligro de extinción el campo, ante lo que Vox va a defenderlos frente a la indiferencia del PSOE y del Gobierno central", ha finalizado.