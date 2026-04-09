Vox pide combatir turismo sanitario, PP habla de sanidad "al límite" y PSOE defiende el decreto de universalidad

El portavoz de Vox en el Parlamento Iván Sánchez - CORTES C-LM

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El real decreto aprobado este 2026 por el Ejecutivo central con el que se recupera la atención a inmigrantes en situación irregular ha sido motivo de debate en el pleno que se celebra este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha. Mientras Vox ha pedido su derogación y ha exigido "combatir" el fenómeno del turismo sanitario en el Sistema de Salud de Castilla-La Mancha, el PP ha advertido de una sanidad "al límite" y el PSOE ha defendido el real decreto de universalidad.

El portavoz de Vox en el Parlamento Iván Sánchez era el primero en subir a la tribuna de las Cortes para debatir sobre la situación del Servicio Nacional de Salud y su repercusión en Castilla-La Mancha. Durante su intervención, el diputado de Vox ha advertido de que "la inmigración masiva" pone "en peligro" la sostenibilidad del sistema sanitario y tiene "un elevadísimo coste" para los españoles.

"No se puede aceptar que con todo el esfuerzo que le costó a nuestros padres y a nuestros abuelos levantar el sistema, ahora ese sistema sea saqueado por gente que entra de manera ilegal en nuestro país", ha censurado el parlamentario de la formación de Abascal.

Según ha enfatizado, "no se puede aceptar que los españoles sean siempre los últimos de la fila para recibir una atención sanitaria de calidad y que por ello se tenga que recurrir a la sanidad privada, porque la pública no puede darles servicio". Un "deterioro" que, según ha subrayado, afecta tanto a la atención del paciente como al profesional sanitario que ejerce sus funciones en el Sescam.

Sánchez ha hablado de una sanidad pública "colapsada y abandonada", con citaciones para dentro de meses. "Nuestros vecinos perciben que nuestra sanidad está deteriorada y está más deteriorada que nunca y eso es consecuencia de una nefasta gestión del Gobierno de Emiliano García-Page".

Dicho todo esto, el portavoz de los parlamentarios de Vox ha argumentado que Castilla-La Mancha y el resto de España no pueden ser "el hospital del mundo" porque "eso tiene un coste" y los españoles --ha señalado-- "deben ser los prioritarios en el acceso a ese sistema nacional de salud porque para ello pagamos por ese sistema".

PP: "LA SANIDAD DE C-LM ESTÁ DESBORDADA"

Para fijar la postura de los 'populares' ha tomado la palabra la secretaria general del PP en Castilla-La Mancha y diputada regional Carolina Agudo, quien ha apuntado que la sanidad de Castilla-La Mancha está "al límite", algo que ha achacado a la "nefasta" gestión sanitaria del PSOE. "La sanidad en Castilla-La Mancha no está tensionada, está desbordada", ha advertido la dirigente del PP.

Y "en medio de este abandono", y con casi 100.000 pacientes esperando en la sanidad pública de Castilla-La Mancha, ha arremetido Agudo, "va el Partido Socialista de Emiliano García-Page y apoya el último disparate del señor Pedro Sánchez, que viene a agravar aún más la presión sobre el sistema sanitario", en relación al real decreto que devuelve la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

"Desde el Partido Popular lo decimos alto y claro, atender al que lo necesite sí, pero convertir la irregularidad en un derecho automático no, nunca", ha apostillado la 'número dos' del PP, quien ha aclarado que "una cosa es atender una urgencia y otra otorgarle un derecho a una persona que está en una situación irregular en nuestro país y mucho menos sin recursos, sin planificación y sin financiación", porque "eso no es solidaridad", eso "se llama populismo sanitario y eso es de ser unos irresponsables".

"Es de ser unos irresponsables incentivar la inmigración irregular, tapándolo de universalidad cuando todos sabemos que va a acabar en unas puertas abiertas sin control" y "es de ser unos irresponsables generar más presión sobre un sistema sanitario que aquí en Castilla-La Mancha ya está colapsado".

A todo esto, ha preguntado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page por qué "no planta cara" frente al Gobierno nacional y "por qué no ha exigido que este real decreto venga acompañado para una financiación para Castilla-La Mancha o una compensación del Gobierno". "Más vale que les dijeran a sus compañeros del Congreso, a los ocho de Page, que no convaliden en el Congreso este real decreto".

PSOE DEFIENDE UNA ATENCIÓN SANITARIA UNIVERSAL

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha José Antonio Contreras ha cargado contra la secretaria general del PP por decir por un lado que "hay que tender a todo el mundo, que es un tema de humanidad, pero, por otro lado, hay que dejarlos fuera y hay que ir a las urgencias".

"Garantizar el acceso a las personas migrantes a la atención sanitaria y sociosanitaria es, ante todo, una cuestión de derechos", ha querido dejar claro el dirigente socialista, quien ha afirmado que el bienestar físico y mental de quienes llegan forma parte del derecho a la salud y de las condiciones necesarias para una vida digna.

Además, ha dicho, la manera en que se protege este derecho repercute más allá del ámbito individual, ya que influye en la salud pública, en el funcionamiento del sistema sanitario y en la calidad de los cuidados que afectan a toda la población.

Dicho esto, ha lamentado que Vox "siempre" busque "un chivo expiatorio" que, "curiosamente", son siempre "los más débiles" de la sociedad, "la gente más marginal" para echarle la culpa de todo y "para justificar su discurso de odio, de xenofobia y racismo".

Igualmente, el parlamentario del PSOE ha defendido que los migrantes, al contrario de lo que se piensa, contribuyen al sostenimiento de los sectores que son claves en la economía y del bienestar. "Aquí el turismo que hay es de mano de obra, es de trabajo, no es un turismo de sanitario", ha exclamado.

"Mantener esta atención sanitaria universal y accesible lo que en realidad hace reforzar la cohesión social, garantiza que nadie quede al margen del sistema y lo que fortalece es la igualdad, el bienestar común, la convivencia y la confianza institucional. Y no podemos venir aquí con bulos, cuando la mayoría de las personas que vienen a este país vienen a ganarse la vida", ha concluido.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Tras el debate, los grupos parlamentarios han presentado sus propuestas de resolución. La de Vox --que ha quedado rechazada-- insta al Gobierno regional a combatir el fenómeno del turismo sanitario en el Sistema de Salud de Castilla-La Mancha y a revertir el deterioro y el colapso del Sescam. También pide atender de forma urgente y prioritaria las necesidades del sistema de salud de la región en materia de personal, financiación y medios.

El PP, cuyo texto ha sido también rechazado, insta al Gobierno de España a que cualquier ampliación de derechos en materia sanitaria vaya acompañada de una memoria económica real, suficiente y verificable, así como de los mecanismos de financiación adecuados para evitar la transferencia de costes a las comunidades autónomas. También insta al Gobierno de España a establecer mecanismos eficaces de control, verificación y facturación a terceros obligados al pago, con el fin de evitar el fraude, el turismo sanitario y situaciones de desigualdad en el acceso al Sistema Nacional de Salud.

Los socialistas manifiestan en su propuesta, que sí ha sido aprobada, su compromiso con el ordenamiento constitucional vigente en su integridad, siguiendo lo expresado en el artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la salud, estableciendo que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios, con reserva de ley sobre los hechos y deberes, por un lado, así como por el artículo 31, donde establece que todos contribuirán a los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad.