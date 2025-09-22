Vox pide comparecencia de Simón para explicar cómo ha afectado a las mujeres de C-LM el fallo de pulseras antimaltrato

TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes ha pedido la comparecencia de la consejera de Igualdad, Sara Simón, para que explique como ha afectado a las mujeres de la región el fallo de las pulseras telemáticas antimaltrato.

Ha sido en rueda de prensa donde el portavoz del grupo parlamentario, Iván Sánchez, ha trasladado esta petición de su grupo sobre estas pulseras, "compradas en AliExpress, por ahorrarse no se cuántos euros".

Lo que se ha demostrado, a su juicio, es que el fallo de estos dispositivos llevó a que "agresores fueran puestos en libertad". "El sistema de defensa de protección a las mujeres ha fallado porque el Ministerio ha fallado por intentar ahorrarse cuatro duros, en contra de protegerlas las ha desprotegido más".

Es por ello que Vox ha demandado explicaciones a la titular de Igualdad en la región para saber "cuántas personas hay en Castilla-La Mancha afectadas por este gravísimo error" y "si se han soltado agresores por culpa de esto fallos", a lo que ha planteado que a raíz de este error se tienen que depurar responsabilidades.

IMPUESTO SUCESIONES

Por otro lado, Sánchez ha adelantado que Vox va a presentar una iniciativa para pedir la bonificación del cien por cien del impuesto de sucesiones y donaciones para ascedientes y desdencientes.

"Estamos viendo como familias que quieren ayudar a sus hijos para comprarse una vivienda, lo único que hacen es volver a pagar impuestos de lo que ya habían pagado. Vamos a pedir que se haga una bonificación del cien por cien de ese impuesto, siempre y cuando se destine hacia la compra de una vivienda habitual", ha afirmado.