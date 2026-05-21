Vox presentará en el pleno de la Diputación de Guadalajara la creación de un registro de electrodependientes

Los diputados provinciales de Vox en Guadalajara. - VOX GUADALAJARA

GUADALAJARA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Político Vox en la Diputación Provincial de Guadalajara presentará en el pleno ordinario del viernes dos mociones centradas en la protección de los vecinos más vulnerables y en la defensa de la prioridad nacional en el acceso a los recursos públicos.

La primera de las iniciativas plantea la creación de un Registro Provincial Voluntario de Personas Electrodependientes y la puesta en marcha de un protocolo específico de actuación ante cortes eléctricos y situaciones de emergencia, según ha informado Vox en nota de prensa.

La moción surge tras el apagón eléctrico registrado en toda España el pasado 28 de abril, que evidenció la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta para proteger a quienes dependen de dispositivos eléctricos esenciales para su vida o salud.

"Ningún guadalajareño cuya vida o salud dependa de un aparato eléctrico puede quedar a merced de la suerte si vuelve a producirse un apagón", ha señalado el diputado provincial y portavoz de Vox, José Luis Arcángel, quien ha explicado que la propuesta busca "responder con rapidez y proteger mejor a estas personas".

La iniciativa contempla la coordinación entre la Diputación y los ayuntamientos de la provincia para facilitar la inscripción voluntaria de personas electrodependientes, activar mecanismos de aviso y asistencia urgente y desarrollar campañas de información y sensibilización.

También prevé la colaboración con servicios sociales, centros de salud, Protección Civil, CEIS y el futuro Centro de Coordinación Operativa Provincial.

Por su parte, el diputado provincial de Vox, Víctor Morejón, ha destacado que "en una provincia como Guadalajara, con tantos pueblos pequeños y tan dispersos, no todos los ayuntamientos tienen medios para reaccionar a tiempo ante una emergencia así".

PRIORIDAD NACIONAL TAMBIÉN EN GUADALAJARA

La segunda moción que defenderá Vox la línea de 'prioridad nacional' y "el rechazo a la regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno central mediante la modificación del Reglamento de Extranjería".

La propuesta reclama que la Diputación revise sus ayudas, subvenciones y programas para reforzar, dentro del marco legal vigente, criterios como el arraigo real, la residencia efectiva y la prioridad de los vecinos de Guadalajara en el acceso a recursos financiados con dinero público.

Además, Vox pedirá que se traslade al Gobierno de España y a la Junta de Comunidades el rechazo de la Diputación a las políticas de regularización masiva y la exigencia de garantizar la prioridad nacional en el acceso a ayudas y prestaciones públicas.