VOX reclama apoyos fiscales y ayudas para proteger los oficios tradicionales de Castilla-La Mancha

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de C-LM, David Moreno, en Los Yébenes. - VOX

TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha visitado una guarnicionería artesanal en Los Yébenes, donde ha destacado la importancia del sector artesanal para la región y ha solicitado la implementación de ayudas financieras y beneficios fiscales para garantizar la supervivencia de estos oficios tradicionales.

Durante su recorrido por la localidad, David Moreno ha subrayado que "la artesanía forma parte esencial de la identidad y del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, pero necesita apoyo real por parte de las administraciones".

El presidente parlamentario ha expresado su preocupación por las "altas cargas fiscales y la falta de relevo" generacional, factores que amenazan la continuidad de estas actividades, ha informado Vox en nota de prensa.

Moreno ha insistido en la urgencia de adoptar políticas que fomenten el emprendimiento en el sector artesanal, proponiendo medidas como la reducción de cargas fiscales, incentivos para autónomos y programas que faciliten el intercambio de conocimientos entre maestros tutores y aprendices jóvenes.

Finalmente, ha reiterado el compromiso de Vox con la defensa de los oficios tradicionales desde las Cortes de Castilla-La Mancha, afirmando que "no podemos permitir que los oficios que han dado fama a nuestra región desaparezcan por falta de apoyo institucional. La artesanía no solo es cultura, también es economía y futuro para muchos municipios".