Vox responsabiliza al Ayuntamiento de Escalona y la Junta del derrumbe de la torre del castillo de la localidad toledana

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno. - VOX

TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha responsabilizado directamente al Ayuntamiento de Escalona, como propietario del inmueble, y a la Junta de Castilla-La Mancha, como administración encargada de su mantenimiento y conservación, del derrumbe el pasado fin de semana de una de las torres del castillo de la localidad, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Moreno ha señalado que "la falta de atención, mantenimiento y conservación ha provocado este grave suceso", y ha apuntado directamente al alcalde socialista de Escalona, Álvaro Gutiérrez, como propietario municipal, así como al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, por su obligación de velar por la protección de los bienes patrimoniales.

Además, en un comunicado, ha anunciado que Vox exigirá conocer los informes técnicos que, según el propio alcalde, avalaban la apertura del castillo a las visitas turísticas tras su adquisición municipal.

"Queremos conocer esos informes y comprobar si se han realizado las actualizaciones necesarias después de más de un año desde el inicio de las visitas. Está claro que se ha puesto en riesgo la seguridad de los visitantes y el estado del propio monumento", ha afirmado.

Moreno ha subrayado que el derrumbe "responde a la dejadez y al abandono del PSOE respecto al patrimonio histórico de la región", recordando que no es el primer caso de deterioro grave o colapso parcial de fortalezas y monumentos en los últimos meses.

"El patrimonio es una seña de identidad de Castilla-La Mancha y su conservación debe ser una prioridad. Lo ocurrido en Escalona demuestra la falta de planificación y de compromiso de las administraciones socialistas", ha concluido.