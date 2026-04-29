Vox Toledo, partidario de aprobar una ZBE que se ajuste a lo que los tribunales están dictando

Archivo - La vicealcaldesa Inés Cañizares en rueda de prensa.
Archivo - La vicealcaldesa Inés Cañizares en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 12:12
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TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Toledo, Inés Cañizares, ha mostrado la disposición de su formación a aprobar una normativa sobre la Zona de Bajas Emisiones "que se ajuste a lo que los tribunales están diciendo".

"No tiene ningún sentido que nosotros desde el Ayuntamiento, como administración, aprobemos una norma a sabiendas que luego un tribunal la va a tumbar", ha defendido Cañizares, preguntada por la posición de su grupo sobre esta cuestión.

Tras insistir en que los cuatro ediles que conforman el grupo no van a aprobar una ordenanza que "conculque derechos fundamentales, ni impida la libertad de circulación de los ciudadanos y les obligue a tener que adquirir un vehículo especial", ha abundado en que "Toledo no tiene contaminación".

Dicho esto, ha indicado que Vox "está abierto al diálogo" si no se produce "restricción" y lo que se apruebe "vaya en la línea de lo que se están estableciendo en los distintos tribunales superiores de justicia de distintas comunidades autónomas y el Tribunal Supremo".

"No tenemos ningún inconveniente en aprobar una normativa que lo que persiga sea mejorar la movilidad y proteger una zona patrimonial, que creemos que necesita protección y mejorar la circulación de alguna forma", ha reconocido la también vicealcaldesa.

"Estamos manteniendo conversaciones y viendo un poco lo que se ha puesto sobre la mesa y decidiremos. Pero nuestro objetivo no es no aprobar, sobre todo si el ayuntamiento se va a ver perjudicado porque el gobierno de España, a pesar de lo que están diciendo los tribunales, sigue empeñado en que suframos un agravio comparativo con el resto de ciudades por el hecho de que no aprobemos una normativa a la que nos obliga, a sabiendas que es una normativa que está siendo tumbada por los tribunales. Tendremos que buscar una solución que contemple ambas cuestiones", ha zanjado.

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