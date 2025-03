Zapatero pide "sosiego" en la valoración del acuerdo sobre competencias de extranjería tras las declaraciones de Page

TOLEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido "sosiego" en la valoración sobre el acuerdo del Ejecutivo con Junts sobre política de extranjería, en respuesta a las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación en Toledo, donde ha acudido para una conferencia en la Delegación de Gobierno con motivo del Día Internacional de la Mujer, Zapatero ha señalado que ha conversado directamente con García-Page, trasladándole su valoración sobre el acuerdo y negando que haya "nada de racista" en el contenido del pacto.

El ex mandatario ha planteado que es necesario "un debate con sosiego y un debate en el que se puedan escuchar las diversas posiciones, no precipitado", añadiendo que "a la democracia no le sientan bien las afirmaciones radicales".

Zapatero ha apuntado que la legislación sobre extranjería "es una materia difícil, difícil jurídicamente" y ha apuntado que ha acordado con García-Page remitirle un documento con su valoración sobre el acuerdo.