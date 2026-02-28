Feijóo confronta el aval que es Mañueco para CyL frente a los que se presentan "para bloquear y no gobernar"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco (d), durante un acto en Ávila. - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confrontado el "aval" que representa el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco para Castilla y León frente a aquellos que se presentan "para bloquear o para no gobernar" y a los que no van a "enfrentarse" al Gobierno para defender la "financiación autonómica".

"Aquí hay un gobierno autonómico que está al lado de las familias, que las acompaña", ha asegurado Feijóo en un acto de campaña en Ávila donde ha destacado que Mañueco es un "político honrado" que ha respondido "pese a la discriminación del Gobierno central contra Castilla y León".

"Tenéis la mejor educación de España, enhorabuena. Tenéis la mejor dependencia de España, enhorabuena. Tenéis las políticas sociales que llegan a todos los rincones en la región más extensa de España, enhorabuena", ha afirmado para señalar que todo esto es debido a que la Junta se "preocupó siempre de lo que era importante".

En este punto, ha alertado de aquellos que "no han solucionado un problema nunca" y ahora "van a dar lecciones". "Aquí entro en el hospital, tengo una patología compleja y quiero que me opere aquel cirujano que no ha operado nunca. Hombre, no le entiendo bien. Yo quiero que me dé soluciones este médico que no ha visto un paciente en su vida", ha ejemplificado en referencia a Vox sin que le haya mencionado expresamente durante toda su intervención.

Por ello, ha augurado que Castilla y León votará a un gobierno "que conoce cada rincón, cada pueblo, cada provincia" y no apostará "por aquellos que no han solucionado un problema ni en su casa y que solo quieren bloquear".

"Nosotros le pedimos el voto para esta póliza que es Castilla y León y Partido Popular. Y os aseguro que esta tierra está segura porque tiene certezas, porque aquí se cumple con el deber, porque se asume la responsabilidad y porque aquí hay gobierno. Ruido puede generar cualquiera, comentarista puede ser cualquiera, pero buen gobernante lo es Alfonso Fernández Mañueco, menos ruido y más nueces. Y yo añado, menos ruidosos y más mañuecos", ha arengado.

También se ha referido al candidato del PSCyL, Carlos Martínez, del que ha cuestionado que se vaya a enfrentar al presidente del Gobierno por "la financiación o la subida de los impuestos". "¿Vosotros creéis que un candidato de Sánchez será capaz de enfrentarse a él porque el Gobierno pacta con Junqueras dejar sin dinero a Castilla y León? ¿Será capaz? ¿Quién va a votar a un PSOE que nos ha subido todos los impuestos frente a un Mañueco que nos lo ha bajado?".

MEDIDAS PARA ÁVILA

En Ávila, Feijóo ha asegurado que no se "olvidará" de la provincia como sí lo ha hecho "Sánchez" para anunciar tres compromisos claros: mejorar las carreteras, impulsar la conexión por autovía y tren de Ávila con Madrid, Valladolid y Salamanca, y apoyar a los sectores productivos.

"Vamos a trabajar para que Ávila tenga una conexión digna con Madrid, con Valladolid y con Salamanca a través de los trenes. Por supuesto con trenes dignos, con trenes que mejoren las infraestructuras ferroviarias y con más frecuencia", ha prometido el líder del PP.

Asimismo, Feijóo se ha comprometido a "recuperar las inversiones en los parques industriales" y a "atraer más industria en colaboración con la comunidad autónoma", ya que, según ha señalado, "sin industria no hay prosperidad".

"La mejor política social es la que crea riqueza, no la que reparte pobreza", ha afirmado el presidente del PP, quien ha criticado la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "castigar la industria y el campo".

Por otro lado, Feijóo ha defendido los intereses de los agricultores y ha asegurado que no van a "aceptar lecciones de los que nunca han gobernado en ningún sitio". "Cuando gobernaron, se fueron. ¡Hombre, ya está bien!", ha exclamado.

Finalmente, el líder del PP ha abogado por construir "vivienda de verdad, con seguridad jurídica", en contraposición a lo que, según él, ocurre en España, donde "es más fácil ocupar ilegalmente una vivienda que comprarla".