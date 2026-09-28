Unas 200 personas se concentran de León frente a la especulación de la vivienda y exigen soluciones al actual modelo

Concentración convocada por la Asamblea por la vivienda en León bajo el lema 'Por todas las Maricarmen' ante el edificio Casa Botines Gaudí, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas ha participado este lunes en la concentración convocada por la Asamblea por la vivienda en León bajo el lema 'Por todas las Maricarmen' para denunciar la especulación de la vivienda, que funciona "como una mercancía", y exigir soluciones al actual modelo.

El acto, celebrado ante el edificio Casa Botines de Gaudí, ha reunido pancartas con mensajes como "contra el rentismo y la complicidad de los gobiernos", "las casas son un derecho, que no jueguen con nuestro techo", "nuestras vidas son más que sus rentas", "la vivienda es un derecho humano", "el derecho a la vivienda #nosevende' o 'el teitu ía un dereitu".

Los asistentes a la concentración se han unido con cánticos como "la lucha es el único camino", "seguiremos luchando por todas las Maricarmen", "Ni gente sin casas ni casas sin gente", "nuestras son las llaves, nuestros los hogares", "rescatan al banquero, deshaucian al obrero", "la lucha está en las calles, no en el Parlamento" o "ni fondos buitres ni pequeños propietarios. Las casas son para la gente de los barrios".

Los organizadores del acto reivindicativo han censurado el funcionamiento del actual modelo, sustentado en la compra, venta y alquiler de casas para obtener ganancias mientras las personas que necesitan un techo bajo el que vivir se quedan en la calle.

Asimismo, han explicado que las consecuencias de este modelo son cada vez "más evidentes" y desembocan en desahucios, endeudamiento, emancipación cada vez más tardía y trabajadores que tienen empleo, pero no pueden acceder a una vivienda digna o tienen que destinar más de un tercio de su salario por una.

"NO PODEMOS QUEDARNOS CALLADOS"

"Tenemos que tener claro que el problema no puede reducirse simplemente a que faltan viviendas. Mientras la vivienda sea una mercancía, construir más casas no garantiza el acceso a ella. La cuestión es quién tiene la propiedad, quién obtiene ingresos de ella, quién tiene que pagar para poder vivir. Frente a esto, no podemos quedarnos callados. Tenemos que salir a las calles", ha recalcado la entidad.

Al respecto, ha abordado la necesidad de organizarse en contra de los especuladores para luchar contra el actual sistema de acceso a la vivienda. Para ello, ha invitado a los asistentes a acudir a la asamblea abierta que por la vivienda de León que tendrá lugar este miércoles a las 20.00 horas en la zona de los merenderos de La Palomera o en el parque de La Granja en caso de que permanezcan las lluvias. "Si el problema es colectivo, la respuesta también tiene que serlo", ha sentenciado.