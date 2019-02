22 millones de ejecución en el Plan de Dinamización de Municipios Mineros

Publicado 12/02/2019 14:19:37 CET

Asume que no se puede defender al muerto "porque está muerto" y pide medidas para una "transición justa" cuya falta reprocha al Gobierno

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha cifrado en 22 millones de euros la ejecución en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros llevada a cabo en el año 2018, una cantidad "muy superior" a los 5 millones anuales acordados cuando se puso en marcha esta herramienta en 2016.

Según ha precisado la consejera con motivo de la reunión este martes del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, la mayor cuantía se ha destinado al proyecto de restauración de la antigua explotación minera Nueva Julia, con 9 millones de euros que han permitido generar empleo a lo largo de 2018.

A esa cantidad ha sumado otros 100 millones de euros aportados por la Lanzadera Financiera para un total de 82 proyectos junto a tres proyectos nuevos que han permitido generar más de 200 empleos.

"El Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros está danto sus frutos a pesar de la debacle de la minería del carbón", ha defendido la consejera que ha puesto como ejemplo el aumento en un 1,7 por ciento de la afiliación a la Seguridad Social en el último año, un incremento que es "más importante" si se toman como referencia los últimos tres años y "a pesar" del descenso "tan importante" en el Régimen Especial de la Minería del Carbón.

Según sus datos, si se "descuenta" la caída de la afiliación en el citado régimen especial de la minería del carbón se registraría un aumento del 6 por ciento en la afiliación en los municipios de las zonas mineras. "Gracias al Plan se ha diversificado la economía por la acción y por los fondos de la Junta", ha defendido también para lamentar la ausencia del Gobierno en este Plan a pesar de que se han cursado varias invitaciones a participar.

"La minería del carbón se ha terminado", ha constatado la consejera de Economía y Hacienda, que ha lamentado la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez por no haber flexibilizado "en nada" el fin de las explotaciones mineras en España cuando en Polonia se ha puesto como límite el año 2035 y en Alemania el 2038.

Por este motivo, Del Olmo ha planteado en el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros el acuerdo alcanzado el pasado 30 de enero en el seno del Diálogo Social para modificar el citado plan y sustituir el primer eje en defensa de una minería que "hoy no hay" por una serie de medidas para una "transición justa".

"Ya no vamos a defender al muerto porque está muerto", ha sentenciado la consejera, que ha lamentado que el Gobierno de la nación hable "tanto" de transición justa sin haber hecho "absolutamente nada" para evitar el cierre traumático de las explotaciones mineras a las que seguirá el anunciado cierre de todas las térmicas que operan en Castilla y León que, si no hay un pronunciamiento en contra, cesarán su actividad a mediados de 2020.

Del Olmo ha recordado al respecto que las térmicas que operan en Castilla y León ya han avanzado que no van a comprar "nada de nada de carbón", ni autóctono ni de importación, ante lo que ha augurado un "gran problema" para España ya que se van a desinstalar 5.000 megavatios que se dejarán de producir a partir de energía eléctrica a partir del carbón y sin una transición energética justa.

La consejera ha pedido una vez más al Gobierno de la nación que no autorice el cierre de las térmicas sin que haya antes un plan industrial alternativo y ha advertido que en el caso concreto de los planes que ha trasladado Endesa son "muy flojos" ya que la empresa sólo ha apuntado a un almacén de elementos de energías renovables que, en su opinión, "no da mucho trabajo", a lo que ha añadido que esa zona no dispone de mucha potencia eólica.

"Que no se vayan de rositas", ha reclamado la consejera de Economía y Hacienda que ha recordado que Forestalia ha contratado ya con algunas empresas auxiliares de Endesa que se iban a quedar en la calle para construcción de la fábrica de biomasa que se proyecta en la zona.

QUEJA A LA CE

"No puede estar pasando lo que está pasando aquí", ha sentenciado la consejera que ha explicado que la Junta de Castilla y León extenderá esta queja mañana a la CE con motivo de la reunión de la Plataforma de las Regiones Carboneras en Transición donde reivindicará los ejemplos de la "transición justa" que se aplicará en Polonia o en Alemania.

Del mismo modo, ha instado al Gobierno de la nación a defender la propuesta acordada en las Cortes para solicitar a la UE que en el próximo marco financiero se prevean recursos específicos para financiar las estrategias que se acuerden por la mencionada Plataforma de Regiones Carboneras en Transición por un importe mínimo de 5.000 millones de euros con una vigilancia europea en el control para que sean efectivas.

La consejera ha reivindicado la necesidad de que haya fondos para diversificar el tejido industrial en las comarcas mineras de Castilla y León para evitar la despoblación y ha pedido que se cuente con la comunidad autónoma y con los municipios afectados para poder hacer la reconversión.