Absuelto el joven que fue detenido en Medina con casi 7 gramos de cocaína ocultos en el reprosabrazos del coche

Trib.-El joven detenido en Medina con casi 7 gramos de cocaína alega autoconsumo, a razón de 2,5 al día - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del joven de origen marroquí Yassin M.A, detenido en marzo de 2025 en Medina del Campo (Valladolid) al volante de un Mercedes Benz C320 CDI, en cuyo reposabrazos la policía le ocupó casi siete gramos netos de cocaína, al considerar el tribunal creíble su versión de que la mercancía era para su autoconsumo.

En su fallo, la Audiencia Provincial, frente a la petición de tres años y medio de condena y una multa de 1.350 euros formulada por el fiscal del caso, se ha decantado por la absolución tras recordar que el acusado demostró ser consumidor habitual de cocaína, no sólo por su declaración y la de su hermano, sino también mediante un informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología (INT) realizado a un mechón de su cabello, el cual dio positivo en cocaína y sus metabolitos, confirmando un consumo repetido en los meses previos.

Pero además, en su sentencia, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia recogida por Europa Press, el tribunal añade que la sustancia neta intervenida--6,73 gramos, con una pureza de 5,28 gramos--es inferior a los 7,5 gramos puros que la jurisprudencia del Supremo considera como el límite máximo de acopio para cinco días de autoconsumo.

Durante el juicio, el ahora absuelto recordó que el día de los hechos, sobre las 17.45 horas del día 6 de marzo del pasado año, circulaba por Medina del Campo, donde por aquel entonces trabajaba en la fábrica de Bimbo, y que al detenerse en un Stop fue parado por un coche patrulla de la Policía Nacional.

Sostuvo que fue interpelado sobre si llevaba algo y los agentes revisaron su coche sin su permiso. En el reposabrazos del coche le ocuparon la cocaína, sustancia que, como así aseguró, les explicó que la había comprado la noche anterior y que era para su propio consumo. Respecto del dinero intervenido también, 70 euros en billetes y un billete de mil pesos chilenos, el joven mantuvo que los primeros eran suyos y el papel moneda extranjero lo lleva para "esnifar" la cocaína.

"MENUDA MENTIRA"

Sin embargo, los dos policías nacionales que aquella tarde le detuvieron dieron una versión muy distinta de los hechos. Ambos coincidieron en que el vehículo del acusado se hallaba en marcha, a la altura de la confluencia entre la calle Lope de Vega con Mostenses, y aseguraron que decidieron interceptarlo, en el número 1 de la calle Regimiento de Artillería, tras pasar junto a él y observar una actitud sospechosa de su conductor, concretamente el "intento de taparse la cara con una mano".

Sobre la versión del joven de que desde el primer momento se reconoció propietario de la droga y confesó que era para su consumo, uno de los funcionarios negó rotundo tal extremo. "Menuda mentira, dijo que ese coche lo manejaban más personas, que aquella bolsa no era suya y que ni siquiera sabía su contenido. En ningún momento colaboró con nosotros, se negó a darnos su domicilio y en comisaría siguió negándolo todo", indicó uno de los policías, mientras que su compañero añadía después que el relato del detenido "no parecía coherente".

Su detención se produjo en el momento en que se realizó el drogotest a la sustancia, que dio positivo, y una vez que se procedió a su pesaje en una farmacia y se comprobó que la cantidad excedía lo que se considera autoconsumo y ello podía constituir un delito contra la salud pública.

En su informe final, el fiscal del caso mantuvo invariable su petición de tres años y medio de cárcel y una muta de 1.350 euros, mientras que el abogado de la defensa solicitó su absolución, como así ha ocurrido finalmente, y, subsidiariamente, que en caso de condena el tribunal aplicase a su patrocinado el subtipo reducido, atendiendo a la escasa cuantía de la cocaína intervenida.

A este respecto, el defensor apuntó que la cantidad ocupada es perfectamente compatible con el consumo de su cliente, un joven que, tal y como aseveró, es simplemente un "consumidor", tal y como acredita la prueba del cabello que le fue practicada en su momento, y que el día de autos fue detenido "por sus rasgos--en referencia a su tez oscura--cuando iba al volante de un Mercedes", sin que en momento alguno los agentes le ocuparan útiles para la distribución de la sustancia y también sin que le hubieran visto realizar intercambios o ventas en la calle.