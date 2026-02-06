Activado el nivel de 1 del plan de emergencias por la crecida del río Duero a su paso por Aranda

BURGOS 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha activado este viernes, 6 de febrero, el escenario 1 de emergencias por la crecida del río Duero y de sus afluentes a su paso por la localidad burgalesa, según ha informado el Consistorio tras la reunión de la Junta de Seguridad de Emergencia Local.

El Consistorio ha precisado que la decisión se ha adoptado ante la situación meteorológica y conforme a las previsiones publicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la evolución del caudal de los ríos, según los datos facilitados por el Sistema Automático de Información Hidrológica del Duero (SAIH Duero).

En concreto, las mediciones realizadas a las 9.00 horas de hoy constatan un aumento del caudal hasta los 113 metros cúbicos por segundo en Aranda de Duero frente a los 90 que se registraron a las 14.00 horas de ayer, jueves. Por su parte, el caudal por Navapalos (Soria) ha pasado de 113 metros cúbicos por segundo el jueves a 210 con tendencia al alza.

A esto se suma el riesgo derivado de las fuertes rachas de viento , que han alcanzado este viernes los 40 kilómetros por hora que, junto a las lluvias acumuladas en las últimas semanas, "incrementa el peligro de rotura de ramas y caída de árboles, especialmente en zonas verdes, parques y áreas próximas a las riberas", incide el Consistorio.

En concreto, las medidas preventivas del nivel 1 contemplan la "vigilancia permanente" de los márgenes del río y zonas sensibles; el cierre de todos los parques aledaños a las riberas de los ríos y del Parque General Gutiérrez y el cierre del acceso a pasarelas peatonales sobre los ríos y de diferentes entradas a las riberas.

También contempla el cierre del tránsito rodado en determinadas carreteras situadas en zonas bajas y cercanas a los ríos, "en caso de resultar necesario por el aumento del caudal", junto a la coordinación y refuerzo de los servicios de emergencia y seguridad y seguimiento continuo de la evolución del caudal y de las previsiones hidrológicas, además de recomendaciones a la población para extremar la precaución y evitar zonas inundables.

En este sentido, el Ayuntamiento de Aranda ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la colaboración ciudadana a la que ha recordado la importancia de respetar las señalizaciones y las indicaciones de los servicios de emergencia.

El Consistorio ha asegurado que la situación será evaluada "de forma permanente" y para adoptar "las medidas adicionales que resulten necesarias" en función de la evolución del caudal del río Duero y de sus afluentes.

En la reunión han participado el alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje, los concejales de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente y representantes de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y técnicos municipales con el objetivo de analizar la evolución del caudal y coordinar las actuaciones preventivas necesarias.