La Agencia Tributaria devuelve más de 482 millones a 726.528 contribuyentes de CyL al cierre de la Campaña de Renta

Archivo - Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha devuelto un total de 482,245 millones de euros a 726.528 contribuyentes de Castilla y León al término de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2025 (IRPF 2025). A la conclusión del proceso, los ciudadanos de la comunidad autónoma han presentado un total de 1.438.474 declaraciones, lo que representa un incremento del 3,42 por ciento con respecto al año anterior.

Por provincias, en la que más declaraciones se han presentado ha sido Valladolid, en concreto los contribuyentes han registrado 323.504 declaraciones, así en esta provincia, la Agencia Tributaria ha abonado 169.923 devoluciones por un importe total de 118,280 millones de euros. Tras ellas se sitúa León, donde se han registrado 266.521 declaraciones presentadas, el número de devoluciones pagadas se ha situado en 132.477, con un desembolso que ha alcanzado los 89,406 millones de euros.

En Burgos, la cifra de declaraciones presentadas ha ascendido a 225.122, allí la administración de hacienda ha liquidado 113.395 devoluciones a los ciudadanos por un valor de 81,033 millones de euros. En Salamanca, se han contabilizado 192.687 declaraciones en total, las devoluciones efectivamente pagadas han sumado 94.138, lo que equivale a un importe de 58,110 millones de euros.

En Palencia, los ciudadanos han formalizado 96.291 declaraciones, las devoluciones abonadas han ascendido a 49.017, por un coste total de 32,450 millones de euros; en Zamora, el número de declaraciones presentadas se ha situado en 95.408, allí Hacienda ha hecho efectivas 47.866 devoluciones por un valor económico de 27,601 millones de euros.

Por su parte, en Segovia, se han alcanzado las 92.275 declaraciones tramitadas, un total de 45.880 contribuyentes ha recibido ya su devolución, con una cuantía de 29,343 millones de euros.

En Ávila, las declaraciones presentadas han sumado 90.077, el balance definitivo arroja 45.147 devoluciones pagadas, cuyo importe global ha supuesto 28,373 millones de euros y, por último, en Soria se han tramitado 56.589 declaraciones, las devoluciones resueltas de forma positiva han sido 28.685, por un volumen financiero de 17,650 millones de euros.

A nivel autonómico, el porcentaje de solicitudes de devolución que ya se han abonado se sitúa en el 79,96 por ciento del total de las peticiones formuladas, mientras que el desembolso ejecutado representa el 67,56 por ciento de los importes solicitados por los declarantes castellanos y leoneses.

En el ámbito nacional, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes al término de la campaña, con un crecimiento de las devoluciones abonadas hasta la fecha del 3 por ciento en número y un 2,9 por ciento en importe. A día de ayer, ya se habían abonado el 79,1 por ciento de las solicitudes de devolución y el 66,4 por ciento de los importes a devolver que se han solicitado.