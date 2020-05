Agentes medioambientales y celadores han cursado 44 denuncias durante el Estado de Alarma en Soria

SORIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los agentes medioambientales y celadores de la Junta de Castilla y León en Soria han cursado 44 denuncias durante sus funciones de vigilancia e inspección tras la declaración por el Gobierno de España del Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo.

En cuanto a las 44 denuncias, están relacionadas con las siguientes materias: montes y aprovechamientos forestales (21), seguridad ciudadana (3), caza (4), residuos y vertidos (5), incendios (3), patrimonio natural y biodiversidad (1) y otras sobre asuntos como aguas, vías pecuarias, etc. (6).

La Delegación de la Junta en Soria ha recordado que desde la declaración del Estado de Alarma, y mientras este se mantenga, todos los plazos para cualquier procedimiento administrativo están suspendidos, incluido el de incoación, así como el de prescripción de las eventuales infracciones.

Entre las denuncias interpuestas se encuentran algunas por recolección micológica ilegal, por quemas no autorizadas o incumplir los condicionantes de las autorizaciones, por roturaciones, laboreos o trabajos ambientales y cortas no autorizadas, tenencia de ejemplares silvestres no autorizadas o desobediencia.

CONTRA EL FURTIVISMO

También se han realizado tareas de vigilancia especiales contra el furtivismo, en algunos casos en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, como la llevada a cabo en el pasado mes de abril en la Reserva Regional de Caza de Urbión, en la comarca de Tierras Altas, en la que se interceptó a un vehículo.

Los servicios jurídicos, además de saltarse el confinamiento, estudiarán si procede la incoación de otros procedimientos sancionadores.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de sus planes de contingencia, ha ido adaptando las condiciones de trabajo a la normativa (equipos de protección, utilización de vehículos, etc.), dando prioridad a la vigilancia genérica y a las labores facultativas que puedan realizarse de manera individual, siempre desde el compromiso en defensa del medio ambiente.