Cayetana Álvarez de Toledo durante un acto del PP. - Europa Press

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha subrayado que su formación "va a extremar la máxima vigilancia" sobre el proceso electoral del 29 de noviembre para que sea "limpio" frente a la "estrategia" de Pedro Sánchez de "fraude, miedo, odio y violencia".

"Vamos a asegurarnos de que no haya fraude", ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en una visita a la sede de campaña del PP en Valladolid, antes de protagonizar un acto en el Teatro Zorrilla de la ciudad.

En jornadas en las que ya se han visto largas colas en los consulados de España en distintos países para votar, Álvarez de Toledo ha avisado de que Sánchez es "capaz de cualquier cosa", como "manosear el censo electoral".

"Él ha visto que el pueblo no lo iba a elegir, con lo cual ha decidido manosear el censo electoral", ha apuntado, para reivindicar que el PP quiere "paz civil, reconstrucción nacional y recuperación de la convivencia".

En este sentido, ha incidido en que las elecciones del 29 de noviembre son las "más decisivas de la democracia" porque está "en juego" la "restauración de la decencia de la vida pública y la protección y la defensa de la democracia".

Asimismo, Álvarez de Toledo ha compartido las palabras del expresidente de Gobierno y socialista Felipe González, quien ha dicho que el PSOE es el que está llevando a España a "este basurato".

En este contexto, ha añadido que la "zona cero" de esta "degradación socialista" son las listas del PSOE en Valladolid, donde "se reúne la incompetencia y la corrupción" al contar con Ana Redondo y Óscar Puente -- quien figura en las papeletas pese a no ser ya el cabeza de lista tras su renuncia oficial--.

"Óscar Puente ha tenido que dimitir después de la muerte de 115 personas bajo su gestión. Convirtieron el Ministerio de Transportes en el epicentro del saqueo socialista. La número dos de esas listas, Ana Redondo, responsable de comprar pulseras deficientes, inservibles, y ahora bajo sospecha, además, de corrupción en esa gestión de compra de pulseras", ha señalado.

En esta línea, ha defendido que el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es una "magnífica ocasión" para que Redondo "pida perdón a las víctimas" que han "quedado desprotegidas por su gestión". "Que asuma su responsabilidad política y por tanto presente su dimisión", ha añadido.

Al respecto, la cabeza de lista del PP al Congreso por Valladolid, María Pardo, ha ensalzado a Álvarez de Toledo como una "forma de entender a la mujer": "En el PP confiamos y creemos que las mujeres se merecen una imagen diferente, una imagen de autonomía, una imagen de una mujer que no depende de su pareja para poder tener una prosperidad académica, profesional o social. Mujeres trabajadoras, mujeres con una formación propia, sobre todo con un futuro, con una valentía y con unas ideas propias".

"Mujeres que también tienen que tener ese referente frente a otros partidos, al PSOE, que nos ha demostrado un uso de las mujeres bastante indebido", ha continuado, para manifestar que los 'populares' se "oponen a quienes consideran que la mujer es un objeto".