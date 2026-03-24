Detenido por agredir a un varón con un puñetazo en el ojo tras un discusión en un bar de Aldeamayor

Una furgoneta de la Guardia Civil de Valladolid. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón, vecino de Valladolid, como presunto autor de un delito de lesiones graves tras agredir a otro hombre en un bar de Aldeamayor de San Martín con un fuerte puñetazo en un ojo, con lo que le causó lesiones de carácter grave.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de marzo, cuando se originó una discusión en el establecimiento hostelero y, en un momento dado, sin mediar palabra, uno individuo se aproximó a la víctima y le propinó un puñetazo directo en el ojo.

Tras lo ocurrido, el varón agredido llamó a su padre, quien acudió a auxiliarlo, momento en el que tres varones se aproximaron a ambos y les profirieron amenazas en caso de que denunciaran lo ocurrido, lo que incrementó la sensación de indefensión y agravio, según ha señalado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, el padre trasladó a su hijo herido, inspector de Hacienda destinado en Pamplona que iba a tomar nuevo destino en Madrid, al hospital, donde los facultativos confirmaron la gravedad de las lesiones causadas en el ojo.

Asimismo, el padre presentó denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Boecillo, de manera que los agentes iniciaron las actuaciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos.

Tras diversas gestiones de investigación, los agentes lograron localizar a los implicados y detuvieron al presunto autor material de la agresión, mientras los otros tres individuos han sido investigados por delitos de amenazas.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.

Ante lo ocurrido, la localidad será escenario este jueves, 26 de marzo, de una concentración que ha sido convocada en la Plaza Mayor de la localidad bajo el lema 'Un pueblo seguro y libre de violencia'. La movilización ha sido fijada para las 20.00 horas.